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Son Dakika: Sergen Yalçın'dan Balotelli açıklaması! "Benim muhatabım değil, seviyesiz..."

#Sergen Yalçın#Mario Balotelli#Beşiktaş
Son Dakika: Sergen Yalçından Balotelli açıklaması Benim muhatabım değil, seviyesiz...

Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu ve kendisine maç içerisinde hareket yapan Mario Balotelli'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğün ardından 3-3 berabere ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir gece yaşadıklarını belirterek, "3-0'lık skordan sonra maçın 3-3'e gelmesi bizim adımıza ciddi talihsizlik." dedi.

Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Balotelli damgası Sergen Yalçının yıllar önce yaptığı yorumu unutmadı ve...

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Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yendikleri maçta da zoru başardıklarını vurgulayan Yalçın, "Tabii ki üzgünüz. Sezon içinde bu sonuçlar olacak. Öne geçtikten sonra skorun berabere gelmesi kolay değil. Son bölümde oyundan tamamen düştük. Daha diri oyuncularla hamleler yaptık ama başarılı olamadık. Uzun maratonda bu tür şeyler oluyor, fazla büyütmemek lazım. Almamız gereken dersleri çıkarıp yolumuza devam etmek zorundayız." diye konuştu.

Oyundan düşmelerini yorgunluğa bağlayan Yalçın, bunu bahane olarak görmediklerini ve 3-0'dan skoru 3-3'e getirmemeleri gerektiğini dile getirdi.

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BALOTELLI'YE TEPKİ: SEVİYESİZ

Adana Demirsporlu oyuncu Mario Balotelli'nin attığı golün ardından doğrudan kendisine yönelik sözler sarf ettiğini belirten Sergen Yalçın, Balotelli'ye tepki gösterdi.

"Balotelli hareketi direkt bana yaptı" diyen Yalçın, şunları söyledi:

"Niye öyle bir hareket yaptığını bilmiyorum. Kendisini tanımam, hiçbir diyaloğum yok. O hareketin karşılığı sarı mı kırmızı mı bilmiyorum. Profesyonel futbolcuya yakışmayacak davranış. Seviyesiz bir davranışta bulunması maalesef kendisi adına ve Adana Demirspor camiası adına üzücü bir durum. Kendisine yanıt vermedim. Ben teknik direktörüm, aynı seviyede değiliz. Bu davranışı tamamen kendisini ve Adana Demirspor'u ilgilendiren bir durum."

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Geçen sezon Balotelli'nin Beşiktaş'a önerildiğinin hatırlatılması üzerine Yalçın, "Bize önerilen birçok oyuncu var. Bana 40-50 oyuncu öneriliyor, biz bunların içinde karar veriyoruz. Böyle bir tepkinin sebebi bu olamaz. Kimse önerilen bir oyuncuyu almak zorunda değil. Herkes kendi oyun düzenine göre oyuncu alıyor. Oyuncular her takımda oynayabilir. Kendi performansını gösterebileceği bir sürü camia var. Bu yaptığı hareketin açıklaması olamaz. Saygısızca ve basit bir davranış." değerlendirmesinde bulundu.

"ZEMİN İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

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Saha zeminiyle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Zemin maalesef istediğimiz seviyede değil. Oyuncular da Dortmund maçında bundan şikayet etti. Zemin yeni yapıldı. Milli maç arasının ardından daha iyi olacağı söyleniyor, umarım öyle olur. Maçlar iyi zeminde oynanır. Futbolcular çok sıkıntı yaşıyor." diye konuştu.

"KIVIRTMAYA GEREK YOK"

Hakemler konusunda düşüncesi sorulan Yalçın, "Hakemler konusunda konuşmak istemiyorum. Ne konuşursak tepki alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin kendisiyle ilgili açıklamada bulunduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

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"Uilenberg geliyor benimle ilgili açıklama yapıyor. Bu adam yabancı. Maçta oyuncu bana hareket yapıyor. Oyuncuyu tanımıyorum, hayatımda görmedim. Son olarak Stefan Kuntz benimle ilgili konuştu. Önce saçmaladı sonra toparlamaya çalıştı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa doğrudan söylesin, kıvırtmaya gerek yok. Benim kimseyle kötü diyaloğum yok, kötü konuşmuyorum. Bu insanlar Avrupa'da yaşıyor, benimle ilgili cümleler kuruyorlar. Bu konularla ilgili diyaloğa girmek istemiyorum ama girmek isteyen varsa gireriz. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz."

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#Sergen Yalçın#Mario Balotelli#Beşiktaş