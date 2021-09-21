Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Balotelli damgası! Sergen Yalçın'ın yıllar önce yaptığı yorumu unutmadı ve...

Hürriyet Arama ×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş maçı sonrası Montella: Skorun 3-3 olacağına inanmıştımBeşiktaş maçı sonrası Montella: "Skorun 3-3 olacağına inanmıştım"#Adana Demirspor
Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancıdan maç sonu tepkisi Ayarlarımızı bozmak kolay değilBeşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'dan maç sonu tepkisi! "Ayarlarımızı bozmak kolay değil"#Beşiktaş
Afyonkarahisarda korkunç kaza: Freni boşalan TIR araçları biçtiAfyonkarahisar'da korkunç kaza: Freni boşalan TIR araçları biçti#Afyonkarahisar
ABD Başkanı Biden ve Kanada Başbakanı Trudeau görüştüABD Başkanı Biden ve Kanada Başbakanı Trudeau görüştü#Kanada
Katardan BM Zirvesinde Afganistan çağrısıKatar'dan BM Zirvesi'nde Afganistan çağrısı#Katar
Süper Loto sonuçları açıklandı Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonlinedaSüper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da#Süper Loto
Bakan Bilgin İddialı bir şey söylüyorum dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecekBakan Bilgin "İddialı bir şey söylüyorum" dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecek#Vedat Bilgin
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükselttiOECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti#Büyüme Rakamları
Sadettin Kaynakın yaşamı film olacakSadettin Kaynak'ın yaşamı film olacak#Saadettin Kaynak
Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapisKadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis#Uğur Arda Aydın
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Balotelli damgası! Sergen Yalçın'ın yıllar önce yaptığı yorumu unutmadı ve...

#Mario Balotelli#Beşiktaş#Sergen Yalçın

Son dakika haberi... Adana Demirspor'un Beşiktaş'a karşı 3-0'dan 3-3'e geri döndüğü maça Mario Balotelli damga vurdu. Attığı gol sonrası Beşiktaş kulübesine doğru bir hareket yapan Balotelli bu hareketi, Sergen Yalçın'ın yıllar önce sarf ettiği sözlere karşılık yaptığını maçın ardından sosyal medyadaki paylaşımıyla gösterdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, 3-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. 6 gollü müthiş maça, Adana Demirspor'un süper yıldızı Mario Balotelli damga vurdu.

Karşılaşmanın 79. dakikasında ceza sahası dışından çok şık bir gol kaydeden İtalyan golcü, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru yöneldi ve işaret parmaklarıyla kafasını gösterdi.

Son Dakika: Beşiktaşa bir kötü haber de Ghezzalden Adana Demirspor maçında...

İlgili Haber:Son Dakika: Beşiktaş'a bir kötü haber de Ghezzal'den! Adana Demirspor maçında...

Balotelli'nin bu hareketi siyah-beyazlı kulübenin tepkisini çekerken, hakem Ali Palabıyık İtalyan forvete sarı kart gösterdi.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ SONRASI SAHA KARIŞTI

90+7'de Assombalonga ile 3-3'lük eşitliği yakalamasının ardından Adana Demirspor cephesinde büyük sevinç yaşanırken, İtalyan golcü Balotelli Beşiktaş yedek kulübesiyle olan diyaloğuna devam etti.

Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Balotelli damgası Sergen Yalçının yıllar önce yaptığı yorumu unutmadı ve...

Haberin Devamı

Maçın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlıların yedek kulübesiyle diyaloğa giren tecrübeli futbolcuya Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcular sert tepki gösterdi.

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin Balotelli'nin üzerine yürürken, iki takım futbolcu ve idarecilerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden önlendi.

Son Dakika: Beşiktaşta Rosier çılgına döndü Pozisyonda hata yapınca...

İlgili Haber:Son Dakika: Beşiktaş'ta Rosier çılgına döndü! Pozisyonda hata yapınca...

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİNE YILLAR SONRA YANIT

Balotelli'nin Beşiktaş yedek kulübesine doğru bu hareketleri yapmasının nedeni ise daha sonra ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yıllar önce bir televiziyonda programında yorumculuk yaparken Balotelli'yi eleştirmiş ve "Onun beyni yok" sözlerini sarf etmişti.

İtalyan golcünün bu sözler nedeniyle Sergen Yalçın'a karşı bu hareketi yaptığı ifade edildi.

Son Dakika: Sergen Yalçından Balotelli açıklaması

İlgili Haber:Son Dakika: Sergen Yalçın'dan Balotelli açıklaması!

PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Adana Demirspor maçında attığı gol sonrası Sergen Yalçın'a hareket yapan Balotelli, maçtan sonra yaptığı paylaşımla Sergen Yalçın'ın yıllar önce kendisi hakkında yaptığı yoruma cevap olarak bu hareketi yaptığını doğruladı.

Balotelli paylaşımında; "Bizim beynimiz ve yüreğimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mario Balotelli#Beşiktaş#Sergen Yalçın