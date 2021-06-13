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GeriEURO2020 Belçikalı golcü Romelu Lukaku'dan Christian Eriksen sözleri! "Çok ağladım..."
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EURO2020
Haber Giriş: 13.06.2021 - 00:48 | Son Güncelleme:

Belçikalı golcü Romelu Lukaku'dan Christian Eriksen sözleri! "Çok ağladım..."

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika'nın Rusya'yı 3-0 mağlup ettiği maçta takımına attığı 2 golle galibiyeti getiren Romelu Lukaku, karşılaşmadan önce Inter'den takım arkadaşı olan Christian Eriksen için ağladığını açıkladı.

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  • Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı
  • Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı
  • Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı
  • Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı
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Romelu Lukaku, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı maçın 42. dakikasında fenalaşarak yürekleri ağızlara getiren ve saha içinde kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Christian Eriksen'i unutmadı.

Belçikalı golcü, Rusya'yı attığı ilk golü Inter'den takım arkadaşı olan Christian Eriksen'e armağan ederken maçın ardından duygusal bir konuşma yaptı.

Rusya maçı öncesi Eriksen için ağladığını belirten Lukaku, "Maçtan önce çok ağladım, motive olmakta zorlandım. Eriksen ile görüşeceğim, umarım tehlikeyi atlatmıştır, umarım yakın zamanda sağlığına kavuşur. Dualarım onunla birlikte." dedi.

Belçikalı golcü Romelu Lukakudan Christian Eriksen sözleri Çok ağladım...

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