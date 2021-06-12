Son Dakika: EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı! Oyuncunun sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi
EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka - Finlandiya maçının 42. dakikasında Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen'e uzun süre saha içinde kalp masajı yapılırken oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun bilinci açılırken federasyondan yapılan açıklamada takım arkadaşlarıyla konuştuğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında son anlara girilirken taç çizgisi yakınlarında bir anda yığılan Eriksen bilincini kaybetti.
Sahaya sedyeyle giren sağlık görevlileri, Christian Eriksen'e bir süre kalp masajı yaptı.
Eriksen'e saha için uzun süre sağlık görevlileri müdahale bulunurken takım arkadaşları ve diğer takım oyuncuları gözyaşlarını tutamadı.
Yaklaşık 10 dakikalık kalp masajının ardından Eriksen sedyeyle götürülürken UEFA, Danimarka - Finlandiya maçının ertelendiğini açıkladı.
İLK AÇIKLAMA UEFA'DAN!
UEFA, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
DANİMARKA FUTBOL FEDERASYONU: BİLİNCİ AÇILDI
Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu ve detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğünü duyurdu.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA KONUŞTU
Oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Danimarka Futbol Federasyonu Yöneticisi Peter Moller ise, "Eriksen, hastanedeki yatağından takım arkadaşlarıyla konuştu, durumu iyi." dedi.