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EURO2020
Haber Giriş: 12.06.2021 - 19:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika: EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı! Oyuncunun sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi

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EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka - Finlandiya maçının 42. dakikasında Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen'e uzun süre saha içinde kalp masajı yapılırken oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun bilinci açılırken federasyondan yapılan açıklamada takım arkadaşlarıyla konuştuğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

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  • Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı
  • Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı
  • Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı
  • Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında son anlara girilirken taç çizgisi yakınlarında bir anda yığılan Eriksen bilincini kaybetti. 

Sahaya sedyeyle giren sağlık görevlileri, Christian Eriksen'e bir süre kalp masajı yaptı.

Danimarka Milli Takım Doktoru Morten Boesen, Christian Eriksenin yaşam savaşını anlattı
Danimarka Milli Takım Doktoru Morten Boesen, Christian Eriksen'in yaşam savaşını anlattı
Danimarka - Finlandiya maçında fenalaşan Christian Eriksenin eşi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu
Danimarka - Finlandiya maçında fenalaşan Christian Eriksen'in eşi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu
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Christian Eriksenin eşi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu / GALERİ
Christian Eriksen'in eşi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu / GALERİ
A Milli Takım futbolcularından ve kulüplerden Eriksene destek
A Milli Takım futbolcularından ve kulüplerden Eriksen'e destek

Eriksen'e saha için uzun süre sağlık görevlileri müdahale bulunurken takım arkadaşları ve diğer takım oyuncuları gözyaşlarını tutamadı.

Yaklaşık 10 dakikalık kalp masajının ardından Eriksen sedyeyle götürülürken UEFA, Danimarka - Finlandiya maçının ertelendiğini açıkladı.

İLK AÇIKLAMA UEFA'DAN!

UEFA, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

DANİMARKA FUTBOL FEDERASYONU: BİLİNCİ AÇILDI

Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu ve detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA KONUŞTU

Oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Danimarka Futbol Federasyonu Yöneticisi Peter Moller ise, "Eriksen, hastanedeki yatağından takım arkadaşlarıyla konuştu, durumu iyi." dedi.

Son Dakika: EURO 2020deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı Oyuncunun sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi

Son Dakika: EURO 2020deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen fenalaştı Oyuncunun sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi

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