'Başakşehir'de 4 yılım çalındı' diyen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla eski takımına karşı gövde gösterisi yaptı!

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, hat-trick yaparak maçın adamı oldu.

GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK!

Galatasaray formasıyla ikinci kez hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, bu formayla ilk iki hat-trick'ini de deplasmanda yapan ilk futbolcu oldu. Kerem ilk hat-trick'ini 2020/21 sezonunda Göztepe deplasmanında yapmıştı.

DERBİ SONRASI İLK 11'E DÖNÜP ŞOV YAPTI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu'nu yedek oturtarak ilk 11'de Barış Alper Yılmaz'a görev vermişti. Türkiye Kupası'ndaki Ofspor maçında da yedek soyunan ve 85. dakikada oyuna giren Kerem, Başakşehir maçıyla birlikte ilk 11'e geri döndü. Hat-trick yaparak maça damga vuran Kerem Aktürkoğlu, hocası Okan Buruk'un güvenini de boşa çıkarmadı.

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"BAŞAKŞEHİR'DE 4 YILIM ÇALINDI" DEMİŞTİ, GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Kerem Aktürkoğlu, geçen sezonun sonlarına doğru muhabirimiz Ali Naci Küçük'e verdiği röportajda Başakşehir altyapısında yaşadığı zorluklardan bahsetmiş ve '4 yılım çalındı' demişti. Kerem, dünkü maçtaki hat-trick'iyle bir bakıma eski takımına karşı kendisini kanıtlamış oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir altyapısında geçirdiği dönemle ilgili şunları söylemişti:

"ASKERLİK GİBİYDİ! BENİ SİNDİRDİ"

Çok büyük bir hiyerarşi vardı. Askerlikteki rütbecilik dönemleri vardı bana göre. Yani ‘sen şusun, ben buyum, sen haddini bileceksin. Ve sesini ne olursa olsun çıkarmayacaksın.’ Ben de yapı gereği küçük de olsam bana haksızlık yapılıyor ise susamam. Karşı çıkarım ya da tatlı dille kendimi ifade etmeye çalışırım. O zamanlar belki böyle bir şey görmedikleri için bana karşı keskin bir tavır vardı futbolculardan. Bu beni gerçekten sindirdi. O zaman “Allahım ne olur bugün ayağıma top değmesin. Değerse kaybedeceğim. Sakatlayacaklar, kötü davranacaklar ve ben idmanı top değmeden geçeyim” diye diye 1 yılı bitirdim Başakşehir’de.

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"BELKİ AĞIR OLABİLİR AMA 4 YILIM ÇALINDI"

Bu konuyu hiç konuşmadım. Çünkü yaşadıklarımı unutmak istedim. Belki ağır olabilir ama ben 4 yılımın çalındığını düşünüyorum. 16 yaşında Başakşehir’e o imzayı çok büyük hayaller, hedeflerle atmıştım. Bana, aileme söylenilenleri duyduğumuzda hepimiz ‘Tamam artık bu iş bitti’ dedik! Farklı yerlere geleceğime inandık. U17 takımında oynadım. 2. olduk ve finallerde kaybettik. Bir sene böyle geçti. Türkiye Şampiyonası sonrasında profesyonel sözleşmeye imza attım. Abdullah Avcı teknik direktördü. Çok büyük hayaller vardı. A Takıma gittik. Tabii ilk defa o seviyeye çıktım. Beklediğim gibi değildi. Sadece futbol anlamında değil. Şu anda bence yoktur o durum.

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"BİR ÇOCUĞA NASIL BÖYLE DAVRANILIR"

16-17 yaşında bir futbolcu kafa yapısı ile idmana çıkıyor. Ve bu sizin büyük işler başarmasını beklediğiniz bir çocuk. Bu futbolcuya, çocuğa siz nasıl davranırsınız! İngiltere’de Phil Foden kaç yaşında sahaya çıktı da oynadı! Foden’a, A takımdan bir büyüğü ‘Sen bu topu niye kaybediyorsun’ diye bağırıp üzerindeki kendi yeleğini yırtacak, duvarı yumruklayacak, top kaybettin diye sana küfredecek, senin yanına gelip tehdit edecek. Bu mümkün mü? Burada mümkün. İsim vermek bana yakışmaz. Çünkü futbolu bırakanlar var, hala devam edenler de var. Onlar futbolda olmaması gereken insanlar. Şu anda Türk futbolunda Arda Güler’e, Emirhan’a, gençlerimize nasıl davranılıyorsa, pamuklara sarmamız lazım. Çünkü onlar bir değer. Belki 10-15 hatta 20 yıl bizi Avrupa’da temsil edebilecek isimler.

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EMRE BELÖZOĞLU CEVAP VERMİŞTİ

Başakşehir teknik direktörü EMRE BELÖZOĞLU, geçen sezonun bitiminde Vole'ye verdiği röportajda Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri hakkında konuşmuştu.

"250 SAYFA KİTAP YAZARIM! KEREM PANİKTİ, ÇOK TOP KAYBEDİYORDU"

"Ben de Kerem Aktürkoğlu gibi kulüpleri şikayet etsem 200-250 sayfalık kitap yazarım. Zannetmesin ki o sıkıntıları sadece o yaşadı. Kerem'in ne yaşadıklarını bilmiyorum. Açıkçası o dönem güçlü bir takım vardı fakat daha dış etkenlerden etkilenen oyuncu imajı vardı. Panikti, çok top kaptırıyordu. Kiralanma süreçleri oldu vs. Bugün birçok teknik adam veya futbolcu sıkıntılar yaşamıştır. 4 sene derken neyi kastetti bilmiyorum. Ben de anlatsam Kerem Aktürkoğlu kadar 250 sayfalık kitap yazarım. Zannetmesin ki sıkıntıları bir tek o yaşadı. Mesleki olarak bir yerlere gelmiş birçok insan sıkıntılar yaşamıştır. Bu hatayı yapmış bir ağabeyi olarak söyleyeyim. Konuşurken 'Onlarla hesaplaşacağım, bunları unutmadım' bakış açısını kullanmaması gerek."

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