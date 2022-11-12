Galatasaray-Başakşehir maçında birçok ilk yaşandı! Buruk, Kerem'de haklı çıktı, Icardi'nin asisti ve performansı...

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Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 14. hafta maçında ortaya çıkan istatistikler, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin performansları dikkat çekti.

OKAN BURUK, KEREM'İ TERCİH ETTİ

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Ofspor ile oynadıkları maçta rotasyon yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçında ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, Barış Alper Yılmaz’ın yerine Kerem Aktürkoğlu’na görev verdi.

HAT-TRICK İLE KARŞILIK VERDİ

Barış Alper'in derbideki iyi performansına karşın bu maçta formayı alan Kerem Aktürkoğlu, 14, 59. ve 85. dakikalarda hat-trick yaparak hocasını haklı çıkarttı.

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ÇOK KONUŞULAN ASİST

Karşılaşmanın 45. dakikasında penaltıyla ağları havalnaıdran Icardi, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na verdiği gol pasıyla çok konuşuldu. Kerem'in ara pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Icardi şık bir topuk pasıyla asist yaptı. Arjantinli yıldız, 88. dakikada da Abdülkerim'e gol pası verdi.

BAŞAKŞEHİR'DE İLKLERİN GECESİ

İlk devreyi 3-0 önde kapatan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir deplasman maçının ilk yarısında 2 ve daha fazlası gol attı.

Başakşehir ise ligde ilk 12 maçın tamamında ilk yarılarda 2 gol yemişti ve kalesinde 3 gol birden gördü.

EMRE BELÖZOĞLU İLK KEZ YAŞADI

Ayrıca ikinci yarıda Galatasaray'ın farkı daha da açmasıyla birlikte Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında 3'ten fazla gol yedi

BURUK'UN EN FARKLI GALİBİYETİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise 7-0 ile kariyerinin en farklı galibiyetini almış oldu.

MERTENS DIŞ SAHADA SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın 5. golünü atan Mertens ise sarı-kırmızılı formayla deplasmanda ilk golünü bulmuş oldu.

EN ERKEN DEPLASMAN GOLÜ

İlk golünü 13. dakikada kaydeden Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'deki en erken deplasman golünü attı.

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