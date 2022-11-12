Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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Evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçının sekizini kazanan İstanbul Başakşehir, bu karşılaşmalarda sekiz gole kapama yaptı ve sadece dört gol yedi. Boz Baykuşlar'ın bu süreçteki tek iç saha mağlubiyeti 2+ gole izin verdiği tek karşılaşmada Sivasspor'dan geldi.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Bertrand Traore, Berkay, Mounir, Keny

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Bu sezon deplasmanda oynadığı yedi Süper Lig maçının dördünü kazanan Galatasaray, şimdiden 2021/22'nin tamamındaki dış saha galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor. Bu süreçte beş maçta gol yemeyen sarı-kırmızılılar, 2021/22'yi deplasmanda dört gole kapamayla tamamlamıştı. Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın hiçbirinde üst üste iki kez aynı sonucu tekrarlamayan İstanbul Başakşehir, son karşılaşmada Hatayspor ile 3-3 berabere kaldı. Boz Baykuşlar, bu süreçteki dört puan kaybını da sonraki maçında aldığı galibiyetlerle takip etti.

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İstanbul takımlarına rakip olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu şekilde üst üste beş galibiyeti en son Nisan-Ekim 1960 arasında aldı. İstanbul Başakşehir bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol yiyen takım. Galatasaray ise şu ana kadar karşılaşmaların ikinci devresinde kalesinde en az gol gören iki ekipten biri.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım olan Galatasaray, şimdiden geçen sezonun toplamında direğe nişanladığı şut sayısını geride bıraktı. Süper Lig kariyerinde beş maçta hem gol atan hem de asist yapan İstanbul Başakşehir orta sahası Danijel Aleksic, bu karşılaşmalardaki tek puan kaybını son hafta Hatayspor deplasmanında yaşadı.



Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta dört golde pay sahibi olan Galatasaray santrforu Mauro Icardi, daha önceki 29 karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bırakmak istiyor. İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'a rakip olduğu iki Süper Lig maçından da beraberlikle ayrıldı. Lig tarihinde sarı-kırmızılı ekiple 3+ kez karşılaşıp mağlubiyet almayan sadece iki yerli çalıştırıcı var: Yücel İldiz ve Zekai Tabakoğlu.

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VAR hakemi belli oldu

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Başakşehir - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

Başakşehir Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.