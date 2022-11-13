Başakşehir - Galatasaray sonrası Kerem Aktürkoğlu iddiası! "Emindim zaten, Okan Buruk 19.30'da kazandı..."

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 7-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen sarı-kırmızılılar, 45. dakikada Mauro Icardi'nin penaltısıyla farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda son golü 45+4. dakikada Ndayishimiye kendi kalesine attı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 65. dakikada Dries Mertens ile durumu 5-0 yaptı. Son sözleri ise 85. dakikada yine Kerem Aktürkoğlu ve 88. dakikada Abdülkerim Bardakçı söyledi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, 27 puanla lider Fenerbahçe ile farkı 2'ye indirdi. Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

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TARİHE GEÇEN SKOR

Galatasaray'a 7-0 mağlup olan İstanbul Başakşehir, Süper Lig tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Emre Belözoğlu ise teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig mağlubiyetini Galatasaray karşısında yaşadı.

Öte yandan İstanbul Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig galibiyetini aldı. Başarılı teknik adam ayrıca Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk sekiz deplasman maçında en fazla gole kapama yapan Türk teknik direktör oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla ilk iki hat-trick'ini deplasmanda yapan ilk Türk oyuncu oldu. Bu sezon deplasmanda oynadığı sekiz Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray da(2B 1M), şimdiden 2021/22'nin tamamında ulaştığı sayıyı geride bıraktı (4G 7B 8M).

UĞUR MELEKE: OKAN BUYRUK MAÇI 19.30'DA KAZANMIŞTI

Galatasaray’ın hocası maça ve rakibine mükemmel hazırlanmış.

Başakşehir, ligin ilk 12 haftasında ilk 45 dakikalarda toplam sadece 2 gol yerken, dün tek bir devrede 3 gol gördü kalesinde. Üstelik bu 3 golü topla %64 oynayarak yani kâğıt üzerinde oyuna hükmettiklerini zannederken yediler. Çünkü futbol sadece sizin ne yaptığınızla ilgili değil. Rakibinizin düşünceleri de en az sizinkiler kadar değerli.

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Dün saat 19.30 sularında her iki teknik adam Bein Sports mikrofonlarına maçla ilgili düşüncelerini söylediler. Eğer izlediyseniz zaten Okan Hoca’nın adeta kelime kelime maçta yaşanacakları anlattığını fark etmişsinizdir. Okan Buruk maça ve rakibine bence mükemmel hazırlanmış. Dünkü müsabakayı tarihi bir farkla galip bitirdiği saat 21.50 sularında resmileşmiş olsa da, bence 19.30’da kafasında kazanmıştı maçı. 19.30’da aşağı yukarı şunları söyledi Okan Hoca:

KALABALIK AMA SAKiN

“Karşımızda Süper Lig’in geriden en iyi oyun kuran iki stoperi artı Biglia var. Onlara yine önde baskı yapacağız ancak bunu daha farklı bir şekilde uygulayacağız. Geçtiğimiz hafta önde baskımıza karşı Beşiktaş’ın çok fazla uzun oynaması ayarlarımızı biraz etkilemişti. Bugün de ilk 11’de Keny’yi gördüğümüze göre bizim yine baskıyı çok akılcı yapmamız lazım”

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Galatasaray gerçekten de Başakşehir’e önde akılcı bir baskı yaptı. Kalabalık ama sakin. Üçüncü bölgede değil, ikinci bölgede Torreira-Oliveira-Kerem ile genelde kazandılar topları. Ve skora da böyle gittiler ilk devrede.

GUTi’VARi MUHTEŞEM ASiST

Torreira takımının kalbi. İcardi mükemmel futbolunu Guti’vari muhteşem asistiyle taçlandırdı. Oliveira iki haftada iki büyük maçta üç gole direkt katkı yaptı. Ancak esas parantezi Kerem için açmak gerek. Okan Buruk’un Kerem-Yunus’un elinden forma garantisini alıp rekabete Barış-Rashica’yı sokmasının en başta Kerem-Yunus’a yarayacağına emindim zaten. Kerem’de olağanüstü bir toparlanma var.

Başakşehir’in ileri üçlüsü adeta üç ayrı takım gibi bağımsız oynarken, Galatasaray’ın ileri dörtlüsü çok daha organize, çok daha kollektif bir performans ortaya koydular dün. Kerem de bu önemli galibiyetin başrollerinden biriydi kesinlikle.

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BANU YELKOVAN: GALATASARAY İÇİN BUNDAN DAHA İYİSİ OLAMAZDI

Galatasaray, Dünya Kupası arasına büyük moralle girdi.

Tarihte ilk defa aralık ayında yaşayacağımız için sonrasında ligin ve takımların nasıl etkileneceği konusunda hiç kimsenin bir fikri olmadığı 1,5 aylık Dünya Kupası arasına her iki takımın da kazanarak girmek istediklerini tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yoktu belki ama bu maçtan bu sonucun çıkacağını tahmin edeceklerin sayısı pek fazla değildi kuşkusuz.

iYi OYUN VE TAKIM iÇi DAYANIŞMA

Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçta, bir yanda bu sezon evinde oynadığı maçlarda topladığı 16 puanla ligin Fenerbahçe’den sonra en iyi takımı Başakşehir, diğer yanda deplasman karnesi ligin en iyisi Galatasaray vardı. Alanyaspor maçının ilk 30 dakikasında oynadığı sezonun en iyi futbolunu maçın tamamına yayan, derbi galibiyetinden kazandığı morali, iyi oyun ve daha önemlisi takım içi dayanışmaya tahvil etmiş inanılmaz bir takım vardı sahada.

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SEZON BAŞINDAKi HAVA DAĞILDI

Sarı kırmızılılar elde ettikleri 7 farklı skoru ligin alt sıralarındaki bir takıma karşı değil, ligin en iyi futbol oynayan, en iddialı takımlarından birine karşı alırken, bu görkemli galibiyetin Fenerbahçe’nin yenildiği haftada alınması, Kerem’in hat-tricki, İcardi’nin attığı ve attırdıkları, Rashica’nın haftalardır sürdürdüğü iyi oyununu golle süslemesi, maçın sonunda tüm takımın Kerem’i öne çıkarması da sezona başladıkları havanın çoktan dağıldığının göstergesi oldu. Okan Buruk sonunda derin bir nefes alarak ve takımı tam havaya girmişken gelen dünya kupası arasına, yakın arkadaşı Emre Belözoğlu’na da kariyerinin en farklı mağlubiyetini yaşatarak girmiş oldu.