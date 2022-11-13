Başakşehir - Galatasaray maçında Icardi'nin Kerem'e asisti, Guti'nin Benzema'ya yaptığı efsane asisti hatırlattı

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Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Başakşehir maçıyla birlikte ligde çıktığı 6 maçta 4 gol ve 3 asiste ulaştı.

Arjantinli golcü, 7-0 kazanılan Başakşehir maçında takımının 2. golünü attı, 4 ve 5. gollerde ise Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı.

GUTI'NİN ASİSTİNİ HATIRLATTI

Maçın 59. dakikasında Kerem'in pasında savunma arkasına hareketlenen Icardi, kalecinin kendisine doğru açıldığını görüp topuğuyla Kerem'i gördü, geriden gelen Kerem sol ayağıyla topu ağlara gönderdi.

Icardi'nin harika asistinde gelen bu gol, 2010 yılında oynanan Deportivo - Real Madrid maçında Guti Hernandez'in Benzema'ya yaptığı asisti akıllara getirdi. Birçok otorite tarafından futobl tarihinin en iyi asisti olarak gösterilen pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Guti, sol topuğuyla geriden gelen Benzema'ya topu bıraktı. Fransız golcü de topu boş kaleye yolladı.

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"GUTI - BENZEMA GİBİYDİK"

Mauro Icardi de maç sonrası röportajda asisti yaptıktan sonra aklına Guti'nin asistinin geldiğini söyledi.

"Takımın oyunundan çok mutluyum. Forvet olarak gol attığım için de mutluyum. İki asist yaptım, bu da memnun etti. Guti'nin Benzema'ya asistini hatırlıyorum. Kerem'in geriden geldiğini gördüm, ben de atabilirdim ama topu ona verdim. Maçın adamı Kerem Aktürkoğlu'ydu, onun konuşması lazım."

KEREM: BANA PAS ATACAĞINI BEKLEMİYORDUM

Asistle ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu ise; "Icardi'yi arkaya kaçarken gördüm. O gol atsın diye bir pas attım, hiç beklemiyordum bana pas atacağını. O da çok güzel bir pas attı bana. Golün yarısından fazlası onun. İşte dünya yıldızlarıyla oynamak böyle farklar yaratıyor."