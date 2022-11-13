Galatasaray maçı sonrası Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den olay paylaşım! "Kedi yavruları, pislikler..."

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 7-0 mağlup olarak tarihi bir hezimet yaşadı.

Ev sahibi takımda Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, karşılaşma sonrasında kişisel sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu. Eda Tekdemir'in söz konusu videosu sosyal medyaya damga vururken, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Eda Tekdemir'in paylaştığı videoda yer alan ifadeler şu şekilde:

Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline... Ama kapımı çalan, tıklayan... O aciz aslan parçaları etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7 ile siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki; lig çok uzun. Sabah ola hayrola... Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya aslan parçaları etrafımda kedi yavruları dediğim benim soframdan nemalanan pislikler, benden bilet dilenen, işte misal veriyorum camia için çırpınan, onu bunu tanıyayım modunda gezen tipler var ya bir tanesi cevap yazamadı ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra Galatasaray'ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, en kötü Sivasspor arkadaşlar. Bana gerçek hesabıyla yazamayan arkadaşlar... Çoluk çocuk bulup, gerçekten de gencecik çocuklar... Bilmiyorum kendi hesapları da olabilir... Bir insanın 10 tane, 15 tane hesabı olabilir. Çünkü gayet normal. Adamların işi bu. Boşbeleşlik. Ama diyorum ya herkesin IP'sini ayrı alırım. Ayrı görüşürüz. O yüzden arkadaşlar, benim soframdan nemalananlara lafım. Camialara değil. Üstüne alınan varsa da yapabileceğim hiçbir şey yok.

Haberin Devamı