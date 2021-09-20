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Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarları ne dedi? Güntekin Onay'ın Jose Sosa şaşkınlığı

#Fenerbahçe#Güntekin Onay Fenerbahçe#Spor Yazarları Fenerbahçe Başakşehir
Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarları ne dedi Güntekin Onayın Jose Sosa şaşkınlığı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Frankurt maçı sonrası lig sınavında Başakşehir karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyarken yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, mücadeleyi değerlendirdi. Vitor Pereira kararlarıyla belki de bu sezon ilk kez eleştirildi.

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Güntekin Onay: 1-0 mağlup isen 3 stoperin 1’i artık fazla ve lükstür

Vitor Perreira’nın yüksek tempoda oynanan Frankfurt maçından sonra 11’de değişiklikler yapması doğal. Ancak dün Başakşehir, karşısında sahaya çıkan Fenerbahçe’de yaratıcılık anlamında ciddi eksikler göze çarptı. Pelkas hazır değil. Berisha da yırtıcı bir santrfor kimliğinden uzak olunca Başakşehir savunmasını zorlayan bir Fenerbahçe göremedik. Ayrıca Visca gibi bir tehlikenin karşısında Ferdi’yi kullanmak da doğru bir tercih değildi. Nitekim Şener’in de hücuma katıldığı bir sağ kanat organizyonunda Ferdi, “Visca’ya mı gitsem? Şener’i mi kovalasam?” ikileminde kalınca Fenerbahçe kalesinde golü gördü.

Maça damga vuran pozisyon Filip Novak golü kaçırdı, taraftar...

Maça damga vuran pozisyon! Filip Novak golü kaçırdı, taraftar...

JOSE SOSA OLSAYDI

Başakşehir, maça puansız çıkmanın verdiği psikolojiyle ikinci yarının tamamını skoru koruma duygusuyla geçirdi. Fenerbahçe ise sadece kanatlardan yaptığı ortalar ile pozisyon aradı ve baskılı görünmesine rağmen rakip kale önü aksiyonlarından yoksundu. Sarı lacivertli ekibin bu formasyonda orta saha ile hücum hattı arasındaki bağlantı yapacak bir oyuncusu yok. Kadroda bu görevi yapabilecek tek oyuncu Jose Sosa.

Başakşehir 2-0 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

Başakşehir 2-0 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

MEYER HiÇ RiSKE GiRMEDi

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Dün ilk kez 11’de yer alan Meyer, riskten uzak bir futbol sergiledi ve tüm buluştuğu topları yana veya geriye oynadı. Fenerbahçe’nin bir diğer sorunu da bu sezon bir maçta ilk kez geriye düşmesi oldu. 3’lü savunmanın problemlerinden biri de bu. 1-0 mağlupsun ve 3 stoperin 1 tanesi artık fazla ve lüks. Ev sahibi Başakşehir ise aradığı geçiş hücumunu son dakikada bulup farkı 2’ye çıkarttı ve bu sezon Süper Lig’de ilk kez 3 puanla tanıştı.

Uğur Meleke: Pereira 3-3-3-1’e dönmeyi deneyebilirdi

Avrupa’daki üç temsilcimiz, 22 günde 7 maçlık zorlu bir sürecin içindeler. Üç teknik adam bu süreci farklı biçimlerde ele aldılar: Sergen Yalçın ilk 11’de sadece dört asına yer vererek sert rotasyonlu bir kadroyla çıktı Antalya karşısına. Fatih Terim, Lazio 11’ini (bir zorunluluk dışında) bozmadı. Pereira’ysa ileri üçlüsünü tümüyle değiştirerek çıktı Başakşehir Stadı’na. Üç hocanın tercihlerini elbette ayrı ayrı tartışacağız ancak bir şeyi daha tartışmayı unutmamalıyız bence: Sahi bu takımlar neden bu hafta içinde de lig oynayacaklar? Bu lig neden 20 takımla oynanıyor? Gerçekten tek bir olumlu tarafı var mı bu kararın?

FORMASYONDA ESNEME YOK!

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F.Bahçe’nin dünkü Başakşehir maçı sonuçtan bağımsız olarak çıplak bir gerçeği ortaya çıkardı bence: Bol geçişli-tempolu oyunlarda Fenerbahçe’nin performansı artıyor. Helsinki ve Eintracht maçlarındaki iyi performansın sebebi biraz da rakiplerinin olumlu futboluydu. Ancak Süper Lig’in sete sıkı yerleşen takımlarına karşı işlevsizleşebiliyor Pereira’nin düzeneği. Ve Portekizli Hoca formasyonuna sıkı sıkı bağlı. Bir on beş dakikalığına bile esnetmeyi aklından geçirmiyor enteresan bir biçimde.

MEYER GUSTAVO’YU ETKİLEDİ 

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Dün ilk golü de attıktan sonra 10 kişiyle blok halinde bekleyen Başakşehir savunmasına karşı Fenerbahçe topa sahip oldu ama son derece verimsiz hücum etti. Pereira’nın üçlü savunmadan bir an bile vazgeçmemesine belki saygı duyabilirim. Ancak şunu anlayamıyorum: İşler iyi gitmiyor. Fenerbahçe önde kalabalıklaşamıyor. Öyleyse hiç olmazsa bir devreliğine 3-3-3-1’e bari dönemez mi Pereira? Rossi’yi sokarken Pelkas’ı oyunda tutup Meyer’i çıkaramaz mıydı? Sezon boyunca Valencia, Berisha, Mesut, Pelkas, Rossi, irfan altılısından sadece üçü mü bir arada sahada olabilecekler? Bir an bile dördünü birden sahada göremeyecek miyiz?

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Ali Koçun Pereira ve takımına güveni tam

Ali Koç'un Pereira ve takımına güveni tam

F. Bahçe dün akan oyunda öyle çaresiz kaldı ki, sezonun orta rekorunu kırmış olabilir sarı-lacivertliler. Hafta içinde partneri Mert Hakan’ken Gustavo öne daha rahat çıkıyordu. Partnerinin Meyer olması Gustavo’yu da tutuculaştırdı dün bence.

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