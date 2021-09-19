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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Pereira ve takımına güveni tam

#Fenerbahçe#Ali Koç#Başakşehir
Fenerbahçede Başkan Ali Koçun Pereira ve takımına güveni tam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Başakşehir'in haklı bir galibiyet aldığını belirten Başkan Ali Koç, "Başakşehir net bir galibiyet aldı. Hak ettikleri bir galibiyetti. Bir yerde şansları dönecekti, bize denk geldi. Bizim beklemediğimiz bir sonuç. Böyle bir yol kazasının bize iyi bir ders olacağını düşünüyorum. Frankfurt'ta iyi bir top oynadık, hem fiziksel hem de duygusal açıdan yıprandık. Panik olacak bir durum yok, ben takımıma ve hocama çok çok inanıyorum. Yarın yepyeni bir gün başlıyor. Perşembe günkü Giresunspor maçına odaklanacağız. Üzüldük, 3 puan almak isterdik ama olmadı. Sağlık olsun." diye konuştu.

Oyunun tüm maçlarda çok durduğunu ve bunun futbola zarar verdiğinin altını çizen Koç, "Maçın skoru hakkında söylemiyorum; TFF'nin, MHK'nin, Kulüpler Birliği'nin bir ses çıkartması lazım. Oyun bu kadar durmaz. Zaman geçirmeye yönelik hareketlerin en rahat yapıldığı lig herhalde biziz. Hakemlerin buna müsaade etmemesi gerek diye düşünüyorum." dedi.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Başakşehir