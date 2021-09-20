Son Dakika: Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye bir darbe daha! Galibiyet sayısı...

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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, eski takımına karşı galibiyetlerine bir yenisini ekledi.

Kariyerinde iki kez Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Kocaman, çalıştırdığı diğer takımlarda sarı-lacivertlilere karşı toplamda 8. galibiyetini elde etti.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 25 maçta 8 galibiyetin yanı sıra 3 de beraberlik aldı. Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'ye karşı 14 de mağlubiyeti bulunuyor.

Medipol Başakşehir ayrıca, Süper Lig tarihinde iç sahada en çok Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde etti. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'yi iç sahada 9 kez yenme başarısı gösterdi.