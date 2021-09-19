Son Dakika Haberi... Başakşehir-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Filip Novak golü kaçırdı, taraftar...

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Başakşehir ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 5. hafta maçında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 62. dakikasında oyuna dahil olan Filip Novak'ın birkaç dakika sonra kaçırdığı net pozisyon, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

MÜSAİT POZİSYONDA AUTA ATTI

Karşılaşmanın 65. dakikasında Mesut Özil'in ortasında Valencia'nın kafa vuruşunu Volkan Babacan son anda çeldi. Dönen topu kale dibinde tamamlamaya çalışan Filip Novak, auta gönderdi.

Çek oyuncunun kaçırdığı net fırsat sonrası sosyal medyada da pozisyonla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

PEREIRA'DAN ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'inde Eintracht Frankfurt ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın yerine Max Meyer, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Muhammed Gümüşkaya'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

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Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı.

MUHAMMED VE BERISHA'YA TEPKİLER

Fenerbahçeli taraftarlar, Muhammed Gümüşkaya ve Mergim Berisha'nın performanslarından da memnun kalmadı.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın 62 dakika iki ismi de oyunda tutması da dikkat çekti.