Aynı tas aynı hamam

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Maçta 31. dakikaya kadar pek de bir şey yoktu. Ancak o dakikada gelen Karagümrük golü, Fenerbahçe’nin işini zorlaştıracak diye düşünürken tam tersi oldu. Önce 37. dakikada kaleye giden topu eliyle kesme kararı veren Burak Bekaroğlu’na kırmızı kartı tereddütsüz gösterdi Erkan Özdamar. Sonra da itiraz eden Caner Erkin’e. Peşinden kazanılan penaltıyı da Mesut Özil kaleye gönderince skor eşitlendi. Özil de böylece kariyerinde ilk defa üst üste üç karşılaşmada gol atmış oldu.

ZAMANLAMAYA BAK!

Kaderin cilvesi bu ya, sezon başından bu yana uyguladığı üçlü savunma için en uygun zemini, Pereira’nın gittiği hafta, 9 kişi kalan rakibine karşı, tam da dörtlü savunmayla çıktığı maçta yakaladı Fenerbahçe. Beşiktaş ile oynanan derbi sonrası Portekizli teknik adamla yollar ayrıldıktan sonra geçen üç günde bu maça hazırlanmak için fazla zamanı olmasa da, sarı lacivertli futbolcuların Mesut Özil liderliğinde bir reaksiyon vermek isteyeceklerini ve aslında nasıl oynayabileceklerini göstermek için sahada olacaklarını tahmin etmek zor değildi.

KARAGÜMRÜK MORALLiYDi

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Kendi sahasında oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü görmeyen Karagümrük ise teknik direktörlüğe Volkan Demirel’i getirdikten sonra çıktığı Göztepe maçında deplasmanda kazanmanın moraliyle ve deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçında kalesinde gol gören rakibinin bu zaafından yararlanma hedefiyle sahada olacaktı kuşkusuz.

ViViANO’YU GEÇEMEDiLER

Maçın 77. dakikasında Sosa’nın yerine Zajc oyuna girerken topla oynama yüzdesini iyiden iyiye eline geçirmiş olan Fenerbahçe, maçın büyük kısmını tek kale oynamasına ve tüm hatlarıyla saldırmasına rağmen ne 11’e 11 oynadığı kısımda, ne de 11’e 9 oynadığı bölümde neredeyse kusursuz oynayan kaleci Viviano’yu bir türlü geçemedi.

Volkan Demirel eski takımına karşı çok değerli bir puan kazanırken, zirve yarışında lider Trabzonspor’u takip etme işi iyiden iyiye Konyaspor ve Başakşehir’e kaldı.