Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında Caner Erkin çılgına döndü! Hakem Erkan Özdamar'ın kararı sonrası kırmızı kart...

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Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltının ardından yaşananlar dikkat çekti.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Filip Novak, arka direkte kafa vuruşunu yaptı ve Viviano topu anda çeldi. Dönen topta Pelkas vuruşunu yaptı, Karagümrük stoperi Burak Bekaroğlu golü önlemek isterken top koluna çarptı.

Maçın hakemi Erkan Özdamar, tereddütsüz olarak penaltı noktasını gösterirken Burak Berkaroğlu'na kırmızı kart çıkardı.

İTİRAZDAN KIRMIZI KART

Hakem Özdamar'ın kararları sonrası çok sinirlenen Caner Erkin, uzun süren itirazlarının ardından direkt kırmızı kart gördü.

33 yaşındaki futbolcunun direkt kırmızıyla atılması sebebiyle hakem Erkan Özdamar'a küfür veya hakaret ettiği iddia ediliyor.

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KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

Küfür ya da hakaret ettiği iddiaları tespit edilirse Caner Erkin'in TFF kuralları gereği 41. maddesinden PFDK'ya sevk edilebileceği ifade ediliyor.

Bu durumun hakem tarafından raporlanması haliyle tecrübeli oyuncuya 3 ile 7 maç arası ceza verilebilir.

İşte o madde;

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer

ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik

haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu

eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7

müsabakadan men cezası,

VOLKAN DEMİREL'İN İLK MAÇINDA 3 PUANI GETİRMİŞTİ

Volkan Demirel'in teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında Göztepe karşısında 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmış ve golü Caner Erkin atmıştı. Gol sonrası ikilinin sarılması da dikkat çekmişti.