Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı yorumu: 'Gol yemezdik'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karagümrük-Fenerbahçe maçında Caner Erkin çılgına döndü Hakem Erkan Özdamarın kararı sonrası kırmızı kart...Karagümrük-Fenerbahçe maçında Caner Erkin çılgına döndü! Hakem Erkan Özdamar'ın kararı sonrası kırmızı kart...#Caner Erkin
Son durum belli oldu: Tabloda dikkat çeken gelişme Ve İstanbul da maviye döndüSon durum belli oldu: Tabloda dikkat çeken gelişme! Ve İstanbul da maviye döndü#Koronavirüs
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi düzenlemesi TBMMden geçtiMilyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi düzenlemesi TBMM'den geçti!#Asgari Ücret
Fenerbahçe, 9 kişilik Karagümrüke diş geçiremedi 2 gol, 2 kırmızı kart...Fenerbahçe, 9 kişilik Karagümrük'e diş geçiremedi! 2 gol, 2 kırmızı kart...#Süper Lig
Memura ek zam gelecek mi Kritik toplantı sonrası ilk açıklamaMemura ek zam gelecek mi? Kritik toplantı sonrası ilk açıklama#Memur-Sen
Karşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk Okulda dehşete düşüren anlarKarşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk! Okulda dehşete düşüren anlar#Öğretmen
Koronavirüsle savaşta yeni silah ABD acil kullanım onayı verdiKoronavirüsle savaşta yeni silah! ABD acil kullanım onayı verdi#COVID-19
CHPli belediyeye tepki çığ gibi büyüyor Kimse bizi açlığa terk edemezCHP'li belediyeye tepki çığ gibi büyüyor! 'Kimse bizi açlığa terk edemez'#Bakırköy Belediyesi İşçileri
2 yıl sonra zirve yaptı... Avrupanın göbeğinde alarm2 yıl sonra zirve yaptı... Avrupa'nın göbeğinde alarm!#Koronavirüs
Turkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağızTurkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağız #Turkovac
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştırCumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksinizCanlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksiniz#Nureddin Nebati
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacakRusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?#RUSYA
Zehra Güneş: Çektiğim tüm acıları unuttumZehra Güneş: 'Çektiğim tüm acıları unuttum'#Zehra Güneş
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı yorumu: 'Gol yemezdik'

#Fatih Karagümrük#Volkan Demirel#Süper Lig

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları;

Hem penaltı hem kırmızı kart, sonrasında Caner'in atılması. Kırmızı kartın doğal olduğunu söylüyorlar arkadaşlarımız. Caner'le konuşuyorum, dokunmam veya kötü bir şeyim olmadı dedi. Orada olmadığım için Caner'e inanmak zorundayım

HAKEM CEVAP VEREMEDİ

Devre arasında hakeme sorduğumda cevap veremedi. Penaltıdan sonra ikinci bir ceza verilmiyor diye biliyordum ama Caner'in kırmızısına anlam veremedim. Hakemlere saygı duyuyorum, onlar için hiçbir zaman bir şey demeyeceğim

Gözden Kaçmasın

Emiliano Viviano: Volkan Demirel çok önemli bir isimEmiliano Viviano: 'Volkan Demirel çok önemli bir isim'Haberin Tüm Görselleri

HİÇ ÖNEMİ YOK

1 hafta olacak. Formasyonlar, uzun süreli çalışmışsın veya dün gelmişsin... Hiç önemi yok. Önemli olan istemek, hissetmek ve bunu arkadaşlarınla paylaşmak. Benim ne kadar istediğimi onlara anlattım, onlar da beni anladılar.

45 DAKİKA DAHA OYNASAK GOL YEMEZDİK

Haberin Devamı

Belki bir 45 dakika daha oynasak gol yemezdik. Bazı şeylerin örneğini gösterdik diye düşünüyoruz. Savunma nasıl yapılır, 9 kişi nasıl oynanır, hepsini bugün özet bir şekilde göstermeye çalıştık. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Takıma teşekkür ediyorum. Başka söylenecek bir şey yok.

YOĞUN BİR MAÇTI

Benim için yoğun bir maçtı. Yenilmek ve yenmek futbolun içinde olan şeyler. Benim tek derdim, takıma kendimi ifade edebilmek. Çok kaliteli bir takıma sahibim. Herkese çok teşekkür ederim. Bugün Türkiye'ye takım olma yolunda bir gösteride bulunduk.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Karagümrük#Volkan Demirel#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem