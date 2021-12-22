Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı yorumu: 'Gol yemezdik'

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları;

Hem penaltı hem kırmızı kart, sonrasında Caner'in atılması. Kırmızı kartın doğal olduğunu söylüyorlar arkadaşlarımız. Caner'le konuşuyorum, dokunmam veya kötü bir şeyim olmadı dedi. Orada olmadığım için Caner'e inanmak zorundayım

HAKEM CEVAP VEREMEDİ

Devre arasında hakeme sorduğumda cevap veremedi. Penaltıdan sonra ikinci bir ceza verilmiyor diye biliyordum ama Caner'in kırmızısına anlam veremedim. Hakemlere saygı duyuyorum, onlar için hiçbir zaman bir şey demeyeceğim

HİÇ ÖNEMİ YOK

1 hafta olacak. Formasyonlar, uzun süreli çalışmışsın veya dün gelmişsin... Hiç önemi yok. Önemli olan istemek, hissetmek ve bunu arkadaşlarınla paylaşmak. Benim ne kadar istediğimi onlara anlattım, onlar da beni anladılar.

45 DAKİKA DAHA OYNASAK GOL YEMEZDİK

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Belki bir 45 dakika daha oynasak gol yemezdik. Bazı şeylerin örneğini gösterdik diye düşünüyoruz. Savunma nasıl yapılır, 9 kişi nasıl oynanır, hepsini bugün özet bir şekilde göstermeye çalıştık. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Takıma teşekkür ediyorum. Başka söylenecek bir şey yok.

YOĞUN BİR MAÇTI

Benim için yoğun bir maçtı. Yenilmek ve yenmek futbolun içinde olan şeyler. Benim tek derdim, takıma kendimi ifade edebilmek. Çok kaliteli bir takıma sahibim. Herkese çok teşekkür ederim. Bugün Türkiye'ye takım olma yolunda bir gösteride bulunduk.