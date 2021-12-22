Emiliano Viviano: 'Volkan Demirel çok önemli bir isim'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karagümrük-Fenerbahçe maçında Caner Erkin çılgına döndü Hakem Erkan Özdamarın kararı sonrası kırmızı kart...Karagümrük-Fenerbahçe maçında Caner Erkin çılgına döndü! Hakem Erkan Özdamar'ın kararı sonrası kırmızı kart...#Caner Erkin
Son durum belli oldu: Tabloda dikkat çeken gelişme Ve İstanbul da maviye döndüSon durum belli oldu: Tabloda dikkat çeken gelişme! Ve İstanbul da maviye döndü#Koronavirüs
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
Fenerbahçe, 9 kişilik Karagümrüke diş geçiremedi 2 gol, 2 kırmızı kart...Fenerbahçe, 9 kişilik Karagümrük'e diş geçiremedi! 2 gol, 2 kırmızı kart...#Süper Lig
Memura ek zam gelecek mi Kritik toplantı sonrası ilk açıklamaMemura ek zam gelecek mi? Kritik toplantı sonrası ilk açıklama#Memur-Sen
Karşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk Okulda dehşete düşüren anlarKarşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk! Okulda dehşete düşüren anlar#Öğretmen
Koronavirüsle savaşta yeni silah ABD acil kullanım onayı verdiKoronavirüsle savaşta yeni silah! ABD acil kullanım onayı verdi#COVID-19
CHPli belediyeye tepki çığ gibi büyüyor Kimse bizi açlığa terk edemezCHP'li belediyeye tepki çığ gibi büyüyor! 'Kimse bizi açlığa terk edemez'#Bakırköy Belediyesi İşçileri
2 yıl sonra zirve yaptı... Avrupanın göbeğinde alarm2 yıl sonra zirve yaptı... Avrupa'nın göbeğinde alarm!#Koronavirüs
Turkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağızTurkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağız #Turkovac
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştırCumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksinizCanlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksiniz#Nureddin Nebati
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacakRusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?#RUSYA
Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilirCinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir#Prens Andrew
Zehra Güneş: Çektiğim tüm acıları unuttumZehra Güneş: 'Çektiğim tüm acıları unuttum'#Zehra Güneş
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Emiliano Viviano: 'Volkan Demirel çok önemli bir isim'

#Karagümrük#Volkan Demirel#Fenerbahçe
Emiliano Viviano: Volkan Demirel çok önemli bir isim

Fatih Karagümrük'ün file bekçisi Emiliano Viviano, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te 36 yaşındaki kaleci Emiliano Viviano, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Viviano, "9 kişi ile bu şekilde bitirmek çok şeyi açıklıyor. Bana fazla iş düştü ama elimden geleni yaptım. Zaten bunun için buradayım. 9 kişi oynamak kolay değil. Puan aldığımız için mutluyum. Kartlar haklı gibi, bilmiyorum. Neticesinde herkesi tebrik ediyorum." dedi.

'ÇOK İYİ ŞEYLER GETİRDİ'

Volkan Demirel'e de övgülerde bulunan Viviano, "Volkan Demirel takım ruhu için çok önemli bir isim. Son iki maç ve 4 puan. Çok önemli bir isim ve çok iyi şeyler getirdi. Çok iyi bir ilişkimiz var, daha da iyi işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ervin Zukanovic ise "Volkan Demirel, Türkiye'de herkesin saygı duyduğu, bilinen bir isim. Onun getirdiği pozitif bir hava var. Bu da sahaya sirayet etti. Bu, onun neticesinde oldu. Daha farklı bir mantaliteyle oynamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karagümrük#Volkan Demirel#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem