Emiliano Viviano: 'Volkan Demirel çok önemli bir isim'

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te 36 yaşındaki kaleci Emiliano Viviano, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Viviano, "9 kişi ile bu şekilde bitirmek çok şeyi açıklıyor. Bana fazla iş düştü ama elimden geleni yaptım. Zaten bunun için buradayım. 9 kişi oynamak kolay değil. Puan aldığımız için mutluyum. Kartlar haklı gibi, bilmiyorum. Neticesinde herkesi tebrik ediyorum." dedi.

'ÇOK İYİ ŞEYLER GETİRDİ'

Volkan Demirel'e de övgülerde bulunan Viviano, "Volkan Demirel takım ruhu için çok önemli bir isim. Son iki maç ve 4 puan. Çok önemli bir isim ve çok iyi şeyler getirdi. Çok iyi bir ilişkimiz var, daha da iyi işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ervin Zukanovic ise "Volkan Demirel, Türkiye'de herkesin saygı duyduğu, bilinen bir isim. Onun getirdiği pozitif bir hava var. Bu da sahaya sirayet etti. Bu, onun neticesinde oldu. Daha farklı bir mantaliteyle oynamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.