Avrupa'da ilk 15 basamak aşkına! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor...

Avrupa'da son dönemde aldığımız başarısız sonuçların ardından bu sezon daha da önemli hale geldi. Bir ara 18. sıraya kadar düşen Türkiye için önümüzdeki sezonlarda daha çok eleme oynama ve daha az sayıda takımla katılmak gibi sorunlar yaşanabilir.

G.KIBRIS'A YAKLAŞTIK

Bu sezonu ilk 15 sıra içinde bitirmek çok önemli. Zira aksi durumunda Avrupa’daki takım sayımız 4’e düşecek ve temsilcilerimiz en az 3’er eleme oynayacak. Şu anda 22.4 puanı olan ve 17. sırada bulunan Türkiye için ilk hedef 23.5 puanı bulunan 16. basamaktaki Güney Kıbrıs’ı yakalamak.

GALATASARAY 4 EKSİKLE RANDERS ÖNÜNDE

Avrupa Ligi Play-Off’taki Galatasaray, bugün saat 20.00’de Star TV’den yayınlanacak buluşmada, Danimarka ekibi Randers ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, kazanarak rövanş buluşması için avantaj yakalamak istiyor. Aslan’da Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Cicaldau ve Nelsson oynamayacak.

17- G.Saray'ın bu sezon Avrupa’daki 4 maçında toplamda 17 gol atıldı. Sarı kırmızılılar 7 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

7- Sarı kırmızılılarda bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 7 farklı oyuncu fileleri havalandırmayı başardı. En golcü isim Diagne (3).

76- G.Saray, Avrupa’daki 292 maçında 76 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar, 102 kez kazanıp, 114 defa yenildi.

SİVASSPOR 5'TE 5 İÇİN KOPENHAG'I AĞRILIYOR

Konferans Ligi’nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor, Avrupa’da bu sezon oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alırken, 1 kez de uzatmalarda beraberliği yakalayıp turladı. Yiğido, Play-Off turunda bugün Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sahasında oynayacak. Maç saat 21.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen ekranla gelecek.

18- Demir Grup Sivas, daha önce Avrupa kupalarında 18 kez sahaya çıktı. 7 kez kazanıp 9 defa kaybetti. 2 maç berabere bitti.

20- Yiğido, Avrupa karşılaşmalarında rakip fileleri toplamda 20 defa havalandırdı. Kırmızı beyazlılar, kalesinde ise 31 gol gördü.

F.BAHÇE, HELSINKI KARŞISINDA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Avrupa Ligi’nde Play-Off’ta Finlandiya temsilcisi Helsinki ile eşleşen F.Bahçe, buluşmanın ilk karşılaşmasında rakibiyle bugün sahasında oynayacak. Ülker Stadı’ndaki maç, saat 21.45’te başlayacak ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı lacivertliler, ilk buluşmada avantajlı bir skor alıp rövanşa rahat çıkma hedefinde.

4- Fenerbahçe'nin rakibi Helsinki, daha önce Türk takımlarıyla karşı karşıya geldiği 4 müsabakayı da kazanamadı.

3- Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 3 kez kazanabildi. 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı

2- Kanarya, Avrupa sahnesinde mücadele ettiği son 2 eleme turu buluşmasında da turu geçen taraf 4 3 2 olmayı başaramadı.

TRABZONSPOR'UN GRUPLAR ÖNCESİ SON ENGELİ MOU!

Konferans Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor, bugün Play-Off’un ilk buluşmasında ünlü teknik adam Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Serie A ekibi Roma ile evinde karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak olan müsabaka, ATV’den naklen ekranlara gelecek. Fırtına, kazanarak rövanş öncesinde avantajın hesaplarını yapıyor.

19- Türk takımları Avrupa kupalarında İtalyan ekiplerine karşı 19 galibiyet elde etti. 20 maç berabere bitti. 47 kez İtalyanlar kazandı.

7- Trabzonspor'da bu sezon resmi maçlarda tam 7 farklı futbolcu gol attı. Nwakaeme ve Djaniny, 2’şer gol kaydetti.

7- Trabzonspor yeni sezon hazırlık maçları dahil bu sezon oynadığı 7 karşılaşmanın hiç birinde rakiplerine mağlup olmadı.