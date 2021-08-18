Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Ozan tufan adım adım Watford'a! Anlaşma...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile birlikte beklediği süreleri alamayan Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'a transfer oluyor.

Fenerbahçe ile Watford kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaştı.

İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, sene sonunda 7.5 milyon euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek resmi sözleşme imza atması bekleniyor.

ANTRENMANA KATILMADI

Transfer görüşmelerinde bulunan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanına katılmamıştı.