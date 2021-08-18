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Futbol
DHA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 23:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Ozan tufan adım adım Watford'a! Anlaşma...

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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Ozan tufan adım adım Watford'a! Anlaşma...

Fenerbahçe ile Premier Lig ekibi Watford'un, Ozan Tufan'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile birlikte beklediği süreleri alamayan Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'a transfer oluyor.

Fenerbahçe ile Watford kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaştı.

İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, sene sonunda 7.5 milyon euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek resmi sözleşme imza atması bekleniyor.

ANTRENMANA KATILMADI

Transfer görüşmelerinde bulunan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanına katılmamıştı.

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