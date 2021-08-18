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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2021 - 19:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'a zemin konusunda kötü haber! Türk Telekom Stadyumu yetişmiyor

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Son Dakika: Galatasaray'a zemin konusunda kötü haber! Türk Telekom Stadyumu yetişmiyor

Türk Telekom Stadyumu'nun bozuk zemini sebebiyle PSV Eindhoven ve St. Johnstone maçlarını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamak zorunda kalan Galatasaray'ın, Hatayspor ve Randers karşılaşmalarında da evine dönmesi beklenmiyor.

Geçen sezonun sona ermesiyle birlikte başlayan zemin çalışmaları sebebiyle Türk Telekom Stadyumu'nda henüz maç oynayamayan Galatasaray, bir süre daha evine dönemiyor.

Zemin sorunundan dolayı PSV Eindhoven ve Randers maçlarını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamak zorunda kalan Galatasaray'da belirsizlik devam ediyor.

FATİH TERİM SİTEM ETTİ

Fatih Terim, bu konu hakkında Randers ile oynayacakları ilk maç öncesinde "Stat zemini yetişmiyor, bugün yazışmaları da gördüm ama yetişmiyor. Hatayspor maçını Ali Sami Yen'de oynayamayacağız; Randers ile Ali Sami Yen'de oynayabilir miyiz, onu da bilmiyorum. Üzgün müyüm, çok üzgünüm. Buruk musunuz derseniz, evet buruğum. Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu." ifadelerini kullandı.

RANDERS MAÇINA DA YETİŞMESİ ZOR

Hatayspor maçı dışında Randers ile İstanbul'da yapılacak rövanş mücadelesinin de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanamayacağı belirtildi. Stat zeminin, 26 Ağustos'taki karşılaşmaya yetişmeyeceği öğrenildi.

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