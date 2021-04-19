Avrupa Süper Ligi'ne Galatasaray da mı katılacak? Ünal Aysal'ın 9 yıllık hayali! Ali Koç bugünü işaret etmişti...

Spor Arena - Avrupa Süper Ligi; İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in katılımlarıyla dün gece resmen kuruldu.

KURUCU KULÜP SAYISI 15 OLACAK, 20 TAKIMLA OYNANACAK

Kulüplerin internet sitelerinden ayrı ayrı yaptıkları ortak açıklamalar ışığında Avrupa Süper Ligi'nin en kısa sürede başlaması planlanıyor. 12 kurucu kulübe 3 kurucu kulübün daha katılacağının ifade edildiği açıklamada Süper Lig'in 20 takımla oynanacağı belirtildi.

KULÜPLERE 3,5 MİLYAR EURO

Açıklamada, kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 milyar avro ödeneceği ifade edildi.

ÜNAL AYSAL 9 YIL ÖNCE BU FİKRİ ORTAYA ATMIŞTI

2011 - 2014 yılları arasında Galatasaray Başkanlığı yapan Ünal Aysal, Avrupa'da NBA ve Euroleague formatlarına benzer bir futbol liginin kurulmasıyla ilgili fikirler ortaya atmıştı.

Aysal, 27 Nisan 2012'de yayınlanan bir röportajında bu konuyla ilgili ilk kez konuşuyor. O gün Galatasaray'daki ilk yılını tamamlamaya yaklaşan, ilk yılında takımı şampiyonluğa giden Aysal, henüz Şampiyonlar Ligi arenasında 'başkan' sıfatıyla boy göstermemişti. İki sezon art arda şampiyon olup Devler Ligi'ne gittikten sonra Ünal Aysal bu görüşlerini Avrupa'nın diğer kulüp başkanlarına da açacaktı. Belki de bugün kurulan yapının temelleri o günlerde atıldı.

"AVRUPA'DA NBA GİBİ 20 TAKIMLI BİR FUTBOL LİGİ HAYALİM VAR"

Ünal Aysal'ın konuyla ilgili sözleri bu şekilde. Tarihi yeniden hatırlatalım; 27 Nisan 2012'de yayınlanıyor bu röportaj. Aysal; "Benim bir rüyam var. Hayalim diyeyim. ABD'deki NBA gibi Avrupa'da 20-24 futbol takımıyla bir lig ve bu ligin içinde başkanı olduğum Galatasaray'ı düşlüyorum. Ayrıca diğer Türk takımları da olabilir elbette... Galatasaray, zaten önde gelen bilgisayar oyunlarında Avrupa'nın en büyük takımlarıyla birlikte yer alıyor; kendimizi bu kulvarda görüyoruz. Ama UEFA haklı olarak Şampiyonlar Ligi gibi bir gelir kaynağına zarar vermek istemiyor. Onların da içinde olduğu bir sistem oluşturulabilir." diyor.

YIL 2013 / ÜNAL AYSAL PROJESİNİ AVRUPA FUTBOLUNUN PATRONLARINA AÇTI

Ünal Aysal, 2012'de hayal olarak açıkladığı projeyi 2013 yılında Avrupa'nın dev kulüplerinin yöneticilerine açıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasıyla Ünal Aysal da Avrupa futbolunun patronlarıyla aynı masaya oturma fırsatı yakalamıştı.

Ekim 2013'te Londra'da düzenlenen ‘Futbolun Liderleri Konferansı'na davet edilen Ünal Aysal, daha sonra Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı olacak olan Juventus'un sahibi Andrea Agnelli ile birlikte bu fikrini detaylandırır. O dönem çıkan haberlerde Aysal ile Agnelli'nin konferansta 20 takımlı yeni bir ligden bahsederler. Projede 20 takımlı kapalı bir lig, düşme yok, gelirler paydaşlar arasında bölünecek gibi maddeler bulunuyor. Tıpkı bugün kurulan ligde olduğu gibi.

3 KÜMELİ VE DEPLASMANLI ŞAMPİYONLAR LİGİ

Avrupa futbolu ve UEFA için çok önemli olan Şampiyonlar Ligi'nden de uzaklaşmak istemeyen Aysal ve Agnelli, 20 takımlı 'Süper Lig' fikirlerini, toplam 48 takımlı ve 3 kümeli bir Şampiyonlar Ligi fikri olarak futbolun liderlerine ayrıca sunuyor.

Bu projede ise Şampiyonlar Ligi 16'şar takımlı üç lige bölünüyor. 16 takımlı olacak ligler kendi içinde ikiye ayrılıyor. 8'erli gruplarda deplasmanlı olarak takımlar toplam 14 maç yapıyor. Grupları ilk 4 sırada bitiren toplam 8 takım, çapraz eşleşmeyle çeyrek finali oluşturuyor ve devamı klasik eleme turu olarak finale kadar gidiyor.

"GALATASARAY 1. LİGDE, FENERBAHÇE 3. LİGDE"

Ünal Aysal ve Agnelli'nin paylaştığı bu lig için oluşturulan 48 takım arasına Türkiye'den iki kulüp girebilmişti. Örnek şemada Galatasaray 1. Lig'de kendisine yer bulurken Fenerbahçe ise 3. ligde yer almıştı.

RUMMENIGGE KARŞI ÇIKTI

Dönemin Avrupa Kulüpler Başkanı Karl Heinz Rummenigge, Ünal Aysal ve Andrea Agnelli'nin bu fikrine karşı çıkmıştı. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nden farklı bir oluşuma sıcak bakmadıklarını söyleyen Rummenigge; "Bizim ligimiz Şampiyonlar Ligi. Bunun dışında bir lige ihtiyacımız yok. Birçok takım burada başarısız olsa bile önemli paralar kazanıyor." demişti.

Rummenigge daha sonra Avrupa Kulüpler Birliği Başkanlığını Agnelli'ye bırakacak. Juventus'un patronu da, Ünal Aysal ile birlikte çizdiği projeyi bugüne getirip resmiyete dökecekti.

UEFA DA PROJEDEN HOŞNUT OLMADI

Ünal Aysal, Futbolun Liderleri Konferansındaki konuşmasında; "Önümüzdeki 5-6 yıl içinde Avrupa Süper Ligi kurmak istiyorum. İçinde Galatasaray’ın da olduğu 20 takımlı bir lig olacak." ifadelerini kullanmıştı. Fikir, bazı futbol patronlarının ilgisini çekse de Avrupa'da futbolun asıl patronu olan UEFA'nın hoşuna gitmemişti.

UEFA, FIFA VE FEDERASYONLAR PROJEYE BUGÜN DE KARŞI ÇIKIYOR

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak Süper Lig projesine karşı çıktı. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı da projeye karşı olduğunu açıkladı.

ÇOK SERT YAPTIRIMLAR GÖRÜLEBİLİR

UEFA ve FIFA, sert bir şekilde karşı olduklarını açıkladıkları Avrupa Süper Lig'e katılan kulüplerle ilgili çeşitli yaptırımlar alabilir. Yapılan açıklamalarda bu liger katılım gösteren kulüplerin domestik liglerinden men edileceği, forma giyen futbolcuların ise milli takımlarında forma giyememe tehlikesi yaşayacakları ifade edildi.

ÜNAL AYSAL'IN HAYALİ GALATASARAY'LI BİR LİGDİ! İNGİLİZ BASININDA GEÇEN YIL ÇIKAN BİR HABER YENİDEN GÜNDEM OLDU...

Ünal Aysal'ın hayali, kendisi ve kulübü Galatasaray içinde olmasa bile gerçeğe dönüştü. Peki Galatasaray, Avrupa Süper Ligi projesine dahil olabilir mi?

Avrupa Süper Lig projesi, dış basında uzun süredir konuşulan bir konu. Hakkında haberler, duyumlar, açıklamalar hep yapılmıştır. 10 Mayıs 2010 günü İngiliz The Sun'da Duncan Wright imzalı haberde Agnelli'nin bu proje için girişimlerini hızlandırdığı, hedefte Barcelona, Liverpool, Manchester United ve Bayerhn Münih gibi dev kulüplerin olduğu ifade edilmişti. Bayern dışında diğer kulüpler projeye dahil oldu.

Öte yandan yine aynı haberde dev kulüplerin yanı sıra Galatasaray, Celtic, Ajax ve Kızılyıldız'ın da dünya genelindeki bilinirlikleri sebebiyle projeye davet edilebileceği yazılmıştı. Avrupa Süper Ligi resmen kurulunca bu haber yeniden gündem oldu.

3 KURUCU VE 5 DİĞER TAKIM KONTENJANI VAR

Peki Türkiye'den bir kulüp, Avrupa Süper Ligi'ne dahil olabilir mi? Açıklanan yapıda 12 kurucu kulübe 3 kurucu daha eklenecek ve lig 15 kurucu kulüpten oluşacak. Kalan 5 kontenjan ise her sezon elemelerden gelecek takımlarla dolacak. Süper Lig Kulüpler Birliği, projeye karşı olduğunu açıkladı.

ALİ KOÇ ŞUBAT AYINDA BUGÜNÜN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 5 Şubat'ta gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı başkanlık seçimi toplantısının çıkışında Avrupa'da yeni bir oluşumla ilgili sinyal vermişti. Avrupa Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyesi olan Ali Koç; "Şu önümüzdeki 2-3 sene sadece Türk futbolu için değil Avrupa futbolu için de dönem noktası. Biliyorsunuz yeni formatlar, yeni mevzuatlar, pek çok yeni şey konuşuluyor. Bilhassa Avrupa’da da göreceksiniz yakında açıklanacak. O yüzden bu pandemi süreci aslında Avrupa futbolunda da, ‘Biz neyin içindeyiz? Neye varmak istiyoruz?’ konularının daha fazla irdelenmesine, tartışılmasına ve yeni önerilerin, yeni formatların daha yüksek sesle konuşulmasına başlandı. Bunların bazıları bizim işimize gelebilir, bazıları gelmeyebilir Türk futbolu olarak." sözlerini kullanmıştı.

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