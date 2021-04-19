Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ve başkan adayı Burak Elmas'tan Avrupa Süper Ligi açıklaması! "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse..."

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi’nin kurulması kararı sonrası Türkiye’den de Galatasaray’ın dahil olacağı iddia edildi.

Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti.

Cengiz, "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.

BURAK ELMAS: "İLGİLİ KURUMLARLA TEMAS HALİNDEYİZ"

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan da Avrupa Süper Ligi açıklaması geldi. Mayıs ayının sonunda yapılacak başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan Burak Elmas konuyla alakalı olarak "İlgili kurumlarla üst düzey temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

Avrupa futbolundaki köklü değişimi uzun zamandır izliyoruz. İlgili kurumlarla üst düzey temas halindeyiz. Galatasaray'ın âli menfaatleri, marka değeri ve kuruluş misyonu neyi gerektiriyorsa, onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

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