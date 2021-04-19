Son dakika: UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüpler için çok sert açıklamalar!

UEFA Başkanı Ceferin'in sözleri şu şekilde:

"Hayatımda çok şey gördüm. Ceza avukatıydım. Ancak böyle insanları hiç görmedim. Yılanların bize bu kadar yakın çalıştığını bilmiyorduk ama öğrendik. Juventus Başkanı Agnelli kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor."

"Manchester United yöneticisi Ed Woodward beni geçen günlerde aradı ve yeni Şampiyonlar Ligi sistemi için çok heyecanlı olduğunu ve bunu desteklediğini söyledi. Şimdi ise tamamen farklı bir şeye imza atıyor."

"BU KULÜPLERİ MEN ETME HAKKIMIZ VAR"

"Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüplerin, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden bu sezon itibarıyla men edilmesi yasal ve bu yönde tavsiye aldım. Bu kulüpler sonsuza dek Avrupa futbolundan men edilmeyecekler ancak yaptıkları yanlıştı. Bir insanın bunu anlaması için çok zeki olmasına gerek yok ancak Süper Lig kurma tehdidi, tuhaf bir müzakere yolu."

Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, bu kulüpler olsa da olmasa da hayata geçecek.

"BU KULÜPLER HER ZAMAN BÜYÜK DEĞİLDİ"

"Büyük kulüp olarak çağırılan bu kulüpler, her zaman büyük kulüp değillerdi. Juventus, Serie B'deydi. Manchester United'ın, Sir Alex Ferguson'dan önce nerede olduğunu bilmiyorum. Hukuk çerçevesinde uygulayabileceğimiz tüm yaptırımları uygulayacağız."

"CEFERIN, AGNELLI'NIN KIZININ VAFTİZ BABASI"

Aleksander Ceferin'in, Juventus'un sahibi Andrea Agnelli'nin kızının vaftiz babası olduğu belirtiliyor.

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