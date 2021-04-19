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Futbol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Aleksander Ceferin: Avrupa Süper Ligi'ne katılan oyuncular milli takımlarda forma giyemeyecek!

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Son Dakika: Aleksander Ceferin: Avrupa Süper Ligi'ne katılan oyuncular milli takımlarda forma giyemeyecek!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'nde mücadele edecek takımlarda oynayan futbolcuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyeceklerini ve Milli takımlarına davet alamayacaklarını duyurdu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'nde mücadele edecek takımlarda oynayan futbolcuların milli takımlarda forma giyip giyemeyeceğine dair oluşan soru işaretlerine dair açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sert ve oldukça net açıklamalarda bulunan Aleksander Ceferin, "Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar." dedi.

Aleksander Ceferin'in söz konusu takımlarda forma giyen oyunculara milli takım kapılarını kapatmasının ardından gözler bu kulüplerde oynayan milli futbolcularımıza çevrildi.

- Hakan Çalhanoğlu (Milan)
- Merih Demiral (Juventus)
- Ozan Kabak (Liverpool)

Son Dakika: Aleksander Ceferin: Avrupa Süper Ligine katılan oyuncular milli takımlarda forma giyemeyecek

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