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Avrupa'da zafer gecesi! Türk futbolunda bir ilk... Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazandı, ülke puanı tırmandı

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Trabzonspor
Avrupada zafer gecesi Türk futbolunda bir ilk... Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazandı, ülke puanı tırmandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 00:27

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele veren temsilcilerimizin tamamı maçlarını kazanarak Avrupa'ya damga vurdu. Tek gecede gelen zaferlerin ardından ülke puanı sıralamasındaki tırmanış da devam etti.

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde tarihi bir gece yaşandı.

Ülkemizi iki kupada temsil eden takımlarımızın tamamı maçlarından galibiyetle ayrılarak bir ilke imza attılar.

FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR GARANTİLEYEREK BAŞLADI

Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 4. maçında AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 10 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

Aynı saatte oynanan diğer karşılaşmada ise BAŞAKŞEHİR, Konferans Ligi'nde Rigas Skola'yı 3-0 gibi net bir skorla devirdi ve üst tur biletini cebine koydu.

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TRABZONSPOR'DAN TARİHİ ZAFER

Grubun 3. haftasında Monaco'da oynanan maçta erken 10 kişi kalan ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, rövanşı evinde farklı aldı.

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Bordo-mavililer, üstün bir oyunla Fransız ekibi 4-0 devirerek averajla ikinci sıraya yükseldi.

Bu sonuçla birlikte TRABZONSPOR, Avrupa kupalarında grup aşamasındaki en farklı galibiyetini aldı.

Avrupada zafer gecesi Türk futbolunda bir ilk... Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazandı, ülke puanı tırmandı

SİVASSPOR GERİ DÖNDÜ, TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK YAŞANDI

Gece 3'te 3 galibiyetle bitecek gibi görünürken Sivasspor'un geri dönüşü gerçekleşti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan temsilcimiz, 72 ve 81. dakikalarda gelen gollerlerle 3 puana ulaştı.

Bu sonuçların ardından Avrupa kupaları tarihinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü galibiyetle kapatmış oldu.

Avrupada zafer gecesi Türk futbolunda bir ilk... Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazandı, ülke puanı tırmandı

ÜLKE PUANINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişini sürdüren Türkiye, tek gecede 2.200 puan kazandı.

27.900 puana yükselen Türkiye, Avrupa macerasına 20. sırada başladığı sezonda gruplarda dördüncü haftalar sonunda 14. sırayı aldı.

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TEK GECEDE 4 SIRA

Gruplarda üçüncü hafta sonunda 25.500 puanla 18. sırada yer alan ülke puanımız, tek gecede 14. sıraya yükseldi.

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GÜNCEN SIRALAMA

10 - Avusturya 33.00

11 - Sırbistan 30.875

12 - Norveç 28.750

13 - Çekya 28.050

14 - Türkiye 27.900

15 - İsviçre 27.675

16 - Ukrayna 27.500

17 - Danimarka 26.625

18 - Rusya 26.215

19- Hırvatistan - 25.400

HAFTANIN EN İYİ İKİNCİ ÜLKESİ

Bu hafta Avrupa kupalarında en fazla toplayan ikinci ülke Türkiye oldu. İngiltere zirvede yer alırken, üçüncü sıra İspanya'nın oldu.

İLK 15'TE BİTİRMENİN ÖNEMİ

Türkiye'nin, 2024/25 sezonundan itibaren UEFA organizasyonlarında yeniden beş takımla temsil edilmesi için ilk 15'te yer alması gerekiyor.

GÖZÜMÜN YENİDEN İLK 12'DE

İlk 12'ye girilmesi ve sıralamada daha üstteki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024/25'ten itibaren Süper Lig'in şampiyonu direkt Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Trabzonspor

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