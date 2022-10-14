Son Dakika: Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor! Avrupa'yı sallıyor...

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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Başakşehir ile Rigas kozlarını paylaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-0 kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında Deniz Türüç ile öne geçti.Temsilcimiz, 45. dakikada Okaka ile farkı 2'ye çıkardı. Son sözü bir kez daha sahne alan Okaka söyledi.

Bu sonuçla 10 puana yükselen temsilcimiz, 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi. Başakşehir grubu lider tamamlaması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek. Temsilcimiz ikinci bitirmesi halinde ise son 32 turunda UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek rakiple karşılaşacak

EMRE BELÖZOĞLU KAYBETMİYOR

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 10. sınavını verdi. Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 10 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

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BAŞAKŞEHİR GOL YEMİYOR

Emre Belözoğlu'nun ekibi Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynadığı dördüncü maçta da kalesini gole kapattı. Oynadığı 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran Medipol Başakşehir kalesinde ise gol görmedi. Turuncu-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki tüm gruplarda kalesinde gol görmeyen tek ekip konumunda bulunuyor.

RAHATSIZLANDI, BASIN TOPLANTISINA KATILAMADI

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rigas'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamadı.

EMRE BELÖZOĞLU, maçın ardından rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılmazken, başarılı teknik adamın kan şekerinde düşüş yaşandığı aktarıldı. Emre Belözoğlu yerine Erdinç Sözer basın toplantısında yer aldı.