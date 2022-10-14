Fenerbahçe'de AEK Larnaca karşısında 5 Türk oyuncu sahada! Arda Güler...

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Portekizli çalıştırıcı, sadece ligde değil, Avrupa kupası maçlarında da genelde 3’ten fazla oyuncu oynatıyor. Jesus dün de Larnaka karşısında ilk 11’de 5 yerli isme şans verdi. Fener’in hocası bu sezon lig ve Avrupa’da toplam 3 maçta, 5, 8 maçta da 4 Türk oyuncu ile sahaya çıktı.

ARDA GÜLER BİR AY SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç yıldızı Arda Güler’i dün AEK Larnaka deplasmanında ilk 11’de sahaya sürdü. 17 yaşındaki oyuncu son olarak 11 Eylül’de Slovacka ile deplasmanda oynanan Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Arda Güler bu sezon Süper Lig’de ise sadece 3 maçta sonradan oyuna girdi, 6-0’lık Kasımpaşa karşılaşmasında 2 gol attı. Avrupa’da da dün akşamki Larnaka maçına kadar 5 mücadelede ter döktü.

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PEDRO İLK İSABETTE GOLÜ BULDU

Larnaca maçında ilk devrede fileleri havalandıran Joao Pedro bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez kaleye isabetli bir şut gönderirken, bunda da golü buldu. Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun Süper Lig’de de bir golü bulunuyor.