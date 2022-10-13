AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Altay Bayındır'dan dikkat çeken hata ve Batshuayi'den gol! 4 gün sonra benzer senaryo...

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AEK Larnaca ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi maçında Altay Bayındır'ın hatası ve sonrasında yaşananlar çok konuşuldu.

JESUS'UN 11 TERCİHİ

Sakatlıklarla bir süredir başı dertte olan Jorge Jesus, AEK Larnaca karşısında Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Ferdi, Alioski, İsmail, Arda Güler, Lincoln, Rossi, Pedro 11'ini tercih etti.

ALTAY BAYINDIR İLE DEVAM ETTİ

Portekizli teknik adam, Fatih Karagümrük maçındaki performansı çok eleştirilse de kaleyi Altay Bayındır'a emanet etti.

4 GOL VE PENALTIYA SEBEBİYET VERMİŞTİ

Altay Bayındır, Karagümrük karşısında kalesinde 4 gol görürken bir kez de penaltıya sebebiyet vermişti. Rakibin 4 isabetli şutunun tamamının gol olması da çok konuşulmuştu.

TEPKİ ALMIŞTI

Fatih Karagümrük'ün gollerinden sonra Kadıköy'de tribünler, Altay Bayındır'ı ıslıklamış ancak karşılaşmanın ardından da desteklemişti.

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JESUS SAHİP ÇIKTI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, maçın ardından "Bu durumu normal karşılamıyorum, buna alışkın değilim. Taraftarlar işler iyi gitmediği zamanda da oyuncularına sevgi göstermeli. Kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgi göstermesi gerekiyor taraftarın. Sadece işler iyi giderken değil, kötü gittiğinde de oyunculara moral vermek gerekiyor. Altay büyük bir kaleci ve milli takımın kalecisi. Herkesin kötü günü olabilir. Sevgi gösterilmesi gerekir. Tüm taraftarlar böyle düşünmeli." şeklinde konuşmuştu.

4 GÜN SONRA BENZER SENARYO

Karagümrük maçının 4 gün sonrasında benzer bir senaryo yaşandı. AEK Larnaca ile oynanan karşılaşmanın 48. dakikasında Altay Bayındır, Omri Altman'ı ceza sahası içinde düşürdü. AEK Larnacalı futbolcular penaltı beklerken, hakem oyunu sürdürdü.

Ardından karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski'ye pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Raczkowski, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Ivan Trickovski Altay'ı mağlup etti.

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YİNE BATSHUAYI SAHNEDE

Karagümrük karşılaşmasında olduğu gibi Fenerbahçe'ye galibiyet golü bir kez daha Batshuayi'den geldi. 4 gün önce penaltıdan yenilen golün ardından ağları havalandırarak takımına 3 puanı kazandıran Belçikalı yıldız, bir kez daha aynı şeyi başardı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Altay Bayındır'ın performansı sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.