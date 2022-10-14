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Son Dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası! Jorge Jesus'un gözüne girdi...

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#Arda Güler#Fenerbahçe#AEK Larnaca
Son Dakika: Fenerbahçede Arda Güler fırtınası Jorge Jesusun gözüne girdi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 08:08

Jorge Jesus, dün sürpriz bir şekilde genç yıldızı ilk 11’de sahaya sürdü. Arda Güler, müthiş tekniğiyle AEK Larnaka’lı oyunculara zor anlar yaşattı. Adeta resital sunan 17 yaşındaki oyuncu, sahanın en çok ikili mücadeleye giren isimlerinden biri oldu.

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Fenerbahçe taraftarının göz bebeği Arda Güler, bu sezon fazla şans bulamadı. Jorge Jesus, yeni sistemini oturtmak ve bir an önce iyi sonuçlar almak için deneyimli isimlere yöneldi, 17 yaşındaki oyuncu genelde kulübede bekledi.

Portekizli teknik adam, dün AEK Larnaka deplasmanında genç öğrencisini ikinci kez 11’de sahaya sürdü. Arda daha önce Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda, 3-0 kazanılan Slovacko maçının rövanşında 11’de görev yapmıştı. Genç yıldızın forma giymesi, Sarı-Lacivertliler için maçı daha da anlamlı hale getirdi. 17 yaşındaki müthiş yetenek, bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.

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20 ikili mücadele!

Fanatik'in derlemesine göre; Arda Güler, harika tekniğini konuşturdu. Rakip oyunculara sık sık zor anlar yaşattı. Arda’nın bir şutu kalecide kaldı, bir şut pasını arkadaşları kullanamadı. Genç yıldız tam 20 ikili mücadeleye girdi ve bunların 12’sini kazandı. Savunmaya yardımı da ihmal etmeyen Arda, 3 top kaptı ve 1 pas arası yaptı. Oyunda kaldığı 69 dakika boyunca etkili bir performans sergileyen Arda Güler, mücadeleyi yüzde 90 pas isabetiyle tamamladı.

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RAKİPLERİNİ ÇILDIRTTI

AEK Larnaca forması giyen rakip oyuncular, özellikle mücadelenin ilk yarısında baş döndüren çalımları sebebiyle Arda Güler'i zaman zaman faulle durdurmak zorunda kaldı.

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#Arda Güler#Fenerbahçe#AEK Larnaca

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