Austria Wien, Fenerbahçe'yi çıkış yolu olarak görüyor

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi Austria Wien, 74 yıldır mücadele ettiği Avusturya 1. Ligi’nde en kötü günlerini bu sezon yaşıyor. Geçen sezon mali gider tablosundaki harcamalar ve bir futbolcuyu lisanssız oynattığı için 20 bin Euro para cezası alan kulüp, bu sezona da eksi 3 puanla başlamak zorunda kaldı. Mor beyazlılar, 12 takımın katıldığı Avusturya Ligi’nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik almasına karşın, 3 puan silme cezası nedeniyle 1 puanla son sırada yer alıyor.

Teknik direktörün koltuğu tehlikede

Transfermarkt verilerine göre toplam kadro değeri 19.8 milyon Euro olan Austria Wien’i, 51 yaşındaki Avusturyalı teknik direktör Manfred Schmid çalıştırıyor. Gerek oynattığı futbol ve gerekse istikrarsız sonuçlar nedeniyle tam anlamıyla ‘topun ağzında’ olan Schmid, Fenerbahçe ile oynayacakları maçları ‘çıkış kapısı’ olarak görüyor. 1999 yılından beri mor beyazlı takımı takip eden Avusturyalı gazeteci Peter Klöbl, Austria Wien’in diğer önemli özelliklerini ve dikkat edilmesi gereken oyuncuları şöyle anlattı:

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Kalecileri Früchtl yan toplarda kötü

Austria Wien’in hücumdaki en büyük kozu 28 yaşında ve 1.94 metre boyundaki santrforu Haris Tabakovic. 4 maçta 2 gol atan Boşnak asıllı İsviçreli futbolcuya özel önlem alınması gerekiyor. Takımın oyun liderliğini 10 numara pozisyonunda oynayan Dominik Fitz yaparken, Bayern Münih altyapısından yetişen kaleci Christian Früchtl refleksleri iyi ancak yan toplarda başarısız bir kaleci olarak dikkat çekiyor. Stoperde görev yapan Lucas Galvao sert, sağ bek Reinhold Ranftl güçlü ancak sinirli bir oyuncu.

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Avusturya basınına göre F.Bahçe favori

Avusturya basını, 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak Avrupa Ligi play-off turu maçlarında Fenerbahçe’yi favori gösterirken, Austria Wien’in teknik patronu Manfred Schmid, iki takım arasındaki güç farkını kabul etmekle beraber turu geçmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi. Schmid, “Fenerbahçe, karşı konulmaz bir rakip ama sert oynayıp maçlarımızı onlar için olabildiğince zorlaştıracağız Takımım aç, özellikle ilk maçta alacağımız bir galibiyet bize hayat ve güç verir” diye konuştu.