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Son Dakika: Fenerbahçe Austria Wien maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi

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#Fenerbahçe#Austria Wien#Uefa
Son Dakika: Fenerbahçe Austria Wien maçı kadrosunu UEFAya bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 17:57

Fenerbahçe, Austria Wien ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

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Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off turunda Avusturya Wien ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

EZGJAN ALIOSKI LİSTEDE

Buna göre listede yeni transfer Ezgjan Alioski de açıklanan listede kendine yer buldu. Öte yandan Hull City'ye transferi gündemde olan Dimitris Pelkas da kadroda yer almadı.

SAKATLIKTAN ÇIKAN PEDRO YOK

Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha ve Tiago Çukur listede kendine yer bulamayan diğer isimler oldu.

Son Dakika: Fenerbahçe Austria Wien maçı kadrosunu UEFAya bildirdi

FENERBAHÇE'NİN BİLDİRDİĞİ KADRODA YER ALAN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

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