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Son Dakika: Fenerbahçe Mbwana Samatta'yı 1 yıllığına kiraladı

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#Fenerbahçe#Samatta#Genk
Son Dakika: Fenerbahçe Mbwana Samattayı 1 yıllığına kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 16:04

Belçika ekibi Genk, Fenerbahçe'den Samatta'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezonluk Genk'e kiralandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta’nın geçici transferi için Belçika’nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır.

Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir.

Fenerbahçe Spor Kulübü

GENK DE TRANSFERİ AÇIKLADI: TEKRAR HOŞ GELDİN 

Belçika ekibi de resmi sosyal medya kanallarından transferi duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

 "Stadyumda tekrardan “Sama-Samagoal” tezahüratlarını duymayı dört gözle bekliyoruz. Tekrar hoş geldin ve iyi şanslar!"

ÇOK SAYIDA BAVULLA BELÇİKA'YA GİTTİ

Mbwana Samatta, Genk'e transferi için dün sabah Belçika'ya gitmişti. Belçika'ya giderken futbolcunun çok sayıda bavulunun olması dikkati çekmişti.

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Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Samatta geçen sezon Royal Antwerp'te 42 maçta 9 gol 5 asist üretmişti.

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