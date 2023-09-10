Arda Güler şaşırtmaya devam ediyor! Tarih belli oldu, geri dönüyor

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Sezon başında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle hiç süre alamayan Arda Güler'den sevindiren haber geldi.

Fenerbahçe ve Milli Takım'da ortaya koyduğu performansla dünya devlerini peşine takan Arda Güler, Türk futbol tarihine geçen bir anlaşmayla Real Madrid'e 6 yıllık imza attı.

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REKOR BONSERVİSLE AYRILDI

Barcelona ve Real Madrid'in transferi için yarıştığı milli yıldız, seçimini Madrid'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 30 milyon Euro kazandırdı.

HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

İspanyol devinde sezon öncesi kamp çalışmalarının en çalışkan isimlerinden olan Arda Güler, kısa sürede İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin takdirini kazandı.

İdmanlarda tekniği ile öne çıkan Arda, İspanyol medyasının gündeminden düşmezken çok talihsiz bir sakatlık yaşadı.

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DİZİNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Real Madrid'in ABD'deki kampında yapılan sezon öncesi hazırlıklarında sakatlık yaşayan Arda, dizinden operasyon geçirdi. Arda Güler'in hızlı iyileştiği kaydedilirken sevindiren bir gelişme daha yaşandı.

YENİ GELİŞME YAŞANDI

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Türk futbolcu beklenenden çok daha önce sahalara geri dönecek.

Menisküs sakatlığı sonrası iki ay sahalardan uzak kalan Arda Güler'in, LaLiga'da 27 Eylül akşamı Real Madrid'in Las Palmas ile oynayacağı maç ile sahalara döneceği belirtildi.

TEDAVİYE HIZLI YANIT VERDİ

18 yaşındaki genç yıldızın ameliyat sonrası çok hızlı bir şekilde tedaviye reaksiyon verdiği ve sahalara beklenenden çok daha erken döndüğü belirtilirken Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Arda Güler geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 Süper Lig maçında takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.