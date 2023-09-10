Almanya dünya şampiyonu oldu

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FIBA Dünya Kupası finalinde Almanya, Sırbistan’ı 83-77 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası finalinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Filipinler’deki Mall Of Asia Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 47-47 eşitlikle geçildi. İkinci yarıda daha etkili bir performans sergileyen Almanya, 83-77’lik skorla galip geldi ve tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

DENNİS SCHRÖDER 28 SAYI İLE TAKIMINI SIRTLADI

Almanya'da Dennis Schröder 28 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynayarak şampiyonluğu ülkesinin şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı. Sırbistan'da ise Aleksa Avramovic'in 21 sayı, 2 asist ve 1 ribaundluk performansı yetmedi.



ALMANYA KUPAYI KAZANAN 7. FARKLI ÜLKE OLDU

Almanya; ABD, Yugoslavya, Sovyetler Birliği, Brezilya, İspanya ve Arjantin'den sonra Dünya Kupası'nı kazanan 7. farklı ülke oldu. Dünya Kupası’nda bugüne kadar ABD ile Yugoslavya 5’er, Sovyetler Birliği 3, Brezilya ile İspanya 2'şer ve Arjantin de 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.