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Japonya hezimetinin ardından Hansi Flick ile yollar ayrıldı

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#Futbol#Hansi Flick#Almanya
Japonya hezimetinin ardından Hansi Flick ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 17:53

Almanya Futbol Federasyonu, Japonya yenilgisinin ardından milli takım Teknik Direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Hazırlık maçında Japonya'ya 4-1 yenilen Almanya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Hansi Flick ile yolların ayrıldığı açıklandı. 

SON 5 MAÇI KAZANAMADI

Japonya karşılaşmasından önce sırasıyla Belçika, Ukrayna, Polonya ve Kolombiya ile karşılaşan Hansi Flick'in Almanya'sı, 4 maçta galibiyet elde edemedi.

Almanya, bu maçlarda Ukrayna hariç rakiplerine mağlup oldu.

Almanya, 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alırken Japonya ve İspanya'nın ardından grubu üçüncü sırada tamamlamıştı.

FLİCK'İN ALMANYA KARİYERİ

1 Ağustos 2021 tarihinde göreve başlayan Flick, Almanya Milli Takımı ile çıktığı 25 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı ve maç başına 1.72 puan ortalaması yakaladı.

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#Futbol#Hansi Flick#Almanya

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