Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da flaş karar! Şiddet iddiası sonrası kadro dışı, resmi açıklama...

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunda yer alan Manchester United'da sular durulmuyor.

KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Antony, kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu iddialar üzerine Brezilya Futbol Federasyonu açıklama yaparak Anthony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını duyurmuştu.

ANTONY'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İddiaları yalanlayan Antony gerçeklerin ortaya çıkacağını söylerken, "Hiçbir zaman ona dokunmadım. Asla kimseye kafa atmayacağım. Hiçbir zaman saldırmadım ve asla saldırmayacağım" şeklinde konuşmuştu.

MANCHESTER UNITED KARARINI DUYURDU

Manchester United, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Antony'nin 'bir sonraki duyuruya kadar' takıma geri dönmeyeceğini açıkladı.

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Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulüp olarak Antony'nin aleyhindeki iddiaların farkındayız. Milli maçlara katılmayan oyuncuların pazartesi günü geri dönmesi gerekiyor ama Antony'nin hakkındaki iddiaları ele almak üzere bir sonraki duyuruya kadar geri dönmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulüp olarak şiddet ve taciz eylemlerini kınıyoruz. Bu duruma dahil olan herkesi korumanın öneminin farkındayız ve bu iddiaların istismardan kurtulanlar üzerindeki etkisini kabul ediyoruz

Antony'DEN YANIT

Manchester United'ın açıklamasına yanıt veren Brezilyalı oyuncu ise "Tarafıma yöneltilen bu suçlamalara karşın bir süre ara vermek konusunda Manchester United ile anlaştık. Suçsuz olduğumu yinelemek istiyorum. Bu süreçte polis ile bağlantılı olarak çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN RAKİBİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda Manchester United ile iki kez kozlarını paylaşacak.

İşte maç tarihleri;

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray