Arda Güler, Carlo Ancelotti'ye kızgın, kiralık gitmeyi istiyor! Milli yıldızın o görüntüsü, Florentino Perez'i çok şaşırttı

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İspanyol devine transfer olduğundan bu yana önce sakatlıklarla boğuşan sonra ise forma şansı bulmakta zorlanan milli yıldız için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor.

İspanyol haber sitesi El Mira'nın haberine göre; Real Madrid'de oynama fırsatı bulamayan Arda Güler, Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir.

Haberde, Arda'nın İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın olduğu ileri sürüldü.

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

19 yaşındaki futbolcunun, Real Madrid'de yedek kulübesinde kalarak kariyerinin sekteye uğramasını istemediği ve başka bir LaLiga takımına kiralık olarak gitmeyi memnuniyetle karşılayacağı iddia edildi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Haber detayında, bu noktada Sevilla'nın devreye girdiği belirtilerek, Endülüs takımının sportif direktörü Victor Orta'nın, kalitesine hayran olduğu Arda Güler için kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.

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TARAFTARLARI KIZDIRIYOR

Haberde genç futbolcunun bu kadar az süre almasına taraftarların da tepki gösterdiği vurgulanarak "Real Madrid birçok maçta öne geçiyor, dolayısıyla Türk futbolcu birçok maçta skor üstünlüğünün sağlanmasının ardından oyuna girebilirdi. Ancak Carlo Ancelotti'nin aynı fikirde olmaması hem taraftarları hem de Arda'yı kızdırıyor" yorumu yapıldı.

POTANSİYELİNİN BOŞA GİTMESİ İSTENMİYOR

Real Madrid'de fırsat bulamaması nedeniyle Arda Güler'in potansiyelinin boşa gitmesini istemeyen İspanyol kulübünün de Türk futbolcuyu kiralık göndermeye sıcak baktığı ve gelecek teklifleri kabul edebileceği öne sürüldü.

BAYERN İSTEDİ, REAL REDDETTİ İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Arda Güler'i Bayern Münih'in transfer etmek istediği ve Real Madrid'in bu teklifi reddettiği ortaya çıkmıştı.

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ANCELOTTI İLE TARTIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Arda Güler'in, süre alamadı Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile tartıştığı ve oynamak istediğini belirttiği de öne sürülmüştü.

PERES'İ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Fanatik'te yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in salı günü paylaştığı fotoğrafı görünce telefonuna sarıldı.

Arda'nın özel antrenörü Pintus'u arayan Perez, hem duyduğu memnuniyeti dile getirdi hem de Arda hakkında bilgi aldı.

Perez'in, Pintus'a, "Arda'yı çok iyi güçlendiriyorsun" sözlerini sarf ettiği ortaya çıktı.