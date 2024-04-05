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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiliz basınına konuştu: 'Lisansı iptal edilmeli, kabul edilemez'

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#Fenerbahçe#Ali Koç#TFF
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiliz basınına konuştu: Lisansı iptal edilmeli, kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 16:50

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda İngiliz basınından The Athletic'e konuştu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiliz basınından The Athletic'e yaptığı açıklamalarda Trabzonspor maçında yaşananlar ve TFF'nin kararları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ali Koç'un sözleri;

Yüzyılın başından bu yana saha içinde ve dışında yaşanan bir dizi tuhaf, adaletsiz ve kabul edilemez olay, Türkiye'nin futbol ortamındaki konumumuzu yeniden düşünmemize neden oldu.

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LİSANSI İPTAL EDİLMELİ

Hakem Halil Umut Meler'in maçı tatil etmek için birçok nedeni vardı ama bunu yapacak cesareti yoktu. Lisansı iptal edilmeli. Futbol federasyonu, bu vahim olayla ilgili kısa bir açıklamanın ötesinde hiçbir şey yapmadı. Bu açıklama, olayların ciddiyeti göz önüne alındığında tatmin edici değil ve alınacak herhangi bir önlemden de bahsedilmiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiliz basınına konuştu: Lisansı iptal edilmeli, kabul edilemez

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DAHA KÖTÜYE GİTTİ

Saha içinde ve dışında Fenerbahçe'ye karşı haksızlık, ayrımcılık çok uzun zamandır devam ediyor ve öyle ya da böyle buna bir son verilmeli. Yıllar boyunca yetkili makamların bu durumu ele almasını bekledik. Ancak, bizi dehşete düşüren bir şekilde, yetkililer, karşı karşıya kaldığımız adaletsizliği çözmek yerine göz göre göre görmezden geldiler ve işler daha da kötüye gitti.

TÜRK FUTBOLUNUN GERİ KALANI İÇİN...

Fenerbahçe'nin düşündüğü eylem sadece kulübümüz için değil, aynı zamanda Türk futbolunun geri kalanı için de adaleti sağlamayı amaçlıyor. Umarım, eylemlerimiz bir uyandırma çağrısı görevi görür ve oyunun yeniden dönüşümünde bir katalizör olur.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#TFF

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