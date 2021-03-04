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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2021 - 22:39 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'dan açıklama! 'VAR kimin için var?'

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Antalyaspor'dan açıklama! 'VAR kimin için var?'

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, maç sonrası resmi sitesinden hakem kararlarını eleştiren bir açıklama yaptı.

Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde:

Fenerbahçe ile oynadığımız Süper Lig karşılaşmasında öncelikle teknik ekibimizi ve sahada onurlarıyla mücadele eden futbolcularımızı kutluyoruz.

Süper Lig'de 1000'inci golü attığımız, 55 yıllık tarihimizde yenilmezlik serisi rekoru kırdığımız bir karşılaşmada galibiyet alıp şehrimize dönmek isterdik.

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Ancak:

Karşılaşmada 1-0 önde olduğumuz sırada, Amilton'a ceza sahası içinde yapılan hareketin ikinci yarıda VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltı kararı ile karşılaştırıldığında daha net PENALTI olması gerekirdi.

VAR sisteminin daha adaletli değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Rakip kalecinin futbolcumuz Veysel'i önce formasından çekip ardından yumruk atmasını maçın hakeminin o kalabalıkta görmemesini anlayabiliyoruz ancak VAR'ın neden uyarmadığını sorgulamanın hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

Bizler tüm bunlara öncülük yapacak olanların futbolu yönetenler olduğuna inanırken, ev sahibi ekibin yöneticilerinin futbolcularımıza galiz küfürler etmesini şaşkınlıkla izledik.

Ayrıcalık değil, hakkaniyet istiyoruz!

Kavga ve küfür değil, centilmenlik ve dostluk istiyoruz!

Antalyaspordan açıklama VAR kimin için var

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