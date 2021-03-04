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GeriFutbol Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası tepki!
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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2021 - 21:20 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası tepki!

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Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası tepki!

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"1 PUANA RAZI OLDUK"

Hakem kararlarını eleştiren Yılmaz, "3 puanı burada bıraktık, 1 puana razı olduk hakem vesilesiyle." dedi.

"KÜFÜR ETTİLER"

Kendilerini küfür edildiğini savunan Mustafa Yılmaz, "Biz herkesi ağırlayıp misafirperverlik yapıyoruz, bizim futbolcularımızın hepsi sinkaflı küfürler altında. Fenerbahçe'de yönetici arkadaşlar küfrediyor, ağır, şiddetli şekilde sinkaflı küfür ettiler" şeklinde konuştu.

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