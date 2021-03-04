Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışmalı penaltı kararları! İki takım da...

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelenin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Amilton, Novak ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi. Maçın hakemi Ümit Öztürk ise oyunu devam ettirdi.

VAR hakemi Volkan Bayarslan da pozisyonun incelenmesi yönünde bir uyarıda bulunmadı.

F.BAHÇE'NİN PENALTISI İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 90+1. dakikasında ise Fenerbahçe, Pelkas'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

Hakem Ümit Öztürk, inceleme sonrası kararını iptal etti.

Sosyal medyada iki pozisyonla da ilgili çok sayıda paylaşımda bulunuldu.