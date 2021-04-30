Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası eleştirdi! "Her biri ayrı telden çalıyor, 4'te birinde değil..."

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı mücadele 0-0 beraberlikle bitti.

Alanyaspor'da Salih Uçan, Juanfran ve Efkan'ın şutlarında top direkte patladı. Fenerbahçe'nin 28. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivertli takımda Gökhan Gönül, maçın 43. dakikasında kırmızı kart gördü. Fenerbahçe mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 73'e çıkardı ve bitime 4 hafta kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Aytemiz Alanyaspor ise puanını 57'ye yükseltti.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve İlker Yasin, Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığı kritik maçta Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalmasını masaya yatırdı.

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE 4 FİL 4 ATLA SATRANÇ OYNAMAYA KALKTI

Çağdaş Atan, hafta sonunda Başakşehir önünde 3-6-1 dizilişini tercih etmiş, çok iyi bir ilk yarı oynamışlardı. Dün de öyle başladı maça. Kenarlarda Juanfran-Davidson, merkezde Siopis-Berkan-Salih-Efecan’la kalabalık bir orta saha. Fenerbahçe’nin son üç rakibine karşı üstünlük kurduğu yere alınmış direkt bir önlemdi bu. Maçın ilk yarısı bir satranç müsabakası hüviyetinde geçti: Alanya önde baskıyla Fenerbahçe’yi zaman zaman zor durumlara düşürdü. Bu bölümde Harun ve Serdar’ın geriden çıkışlarda topu iyi kullanamamaları göze battı.

GÖKHAN'IN YORGUNLUĞU

Sarı lacivertliler birinci bölgeyi geçtiklerinde ikinci bölgede yine fark yarattılar, Caner ve Ozan’la da iki yarım pozisyon buldular. Ancak maçın kader anı 40’ıncı dakikaydı. Alanya hücumunda bir uzun pasta Gökhan ıskaladı. Pektemek net pozisyonu değerlendiremedi ama yorulduğu çok belliydi 36 yaşındaki Fenerbahçe sağ bekinin. Gökhan’ın o yorgunluğu, iki dakika sonra önce bir pas hatası, sonra da yanlış bir faul kararı getirdi. Fenerbahçe 10 kişi kaldı o dakikada. Ve o anda aklıma gelen soru şuydu:

PATRONLAR KULÜBÜ

Davidson’lu Alanya’ya karşı sağ çizgiyi 36’lık Gökhan ve sakatlıktan yeni çıkmış Mesut’la kurmak doğru muydu? Bence Belözoğlu bu maça Mesut’la değil, Gustavo’yla başlamalıydı. Merkezde Gustavo, sağ çizgide Ozan’la daha dengeli bir 11 kurulabilirdi bence. Zaten ilk 11’inde 30 yaş üstü 7 oyuncusu var Fenerbahçe’nin. Mesut’un da eklenmesiyle patronlar kulübüne dönüşmüştü dün sarı lacivertli takım. Dört fil, dört atla bir satranç maçını kazanamazsınız. Piyon da lazım zira size. İkinci devrede sayısal üstünlüğü de ele geçiren Alanyalılar, Fenerbahçe kalesini sarstılar ama direklere takıldılar. Eğer Berkan doğru yerlere koşu yapmadaki ustalığını şutlarına da yansıtabilse skor yapması işten değildi doğrusu.

İLKER YASİN: DOLMUŞA BİNMEYELİM EMRE FARKLI DEMEYELİM

Dün maç öncesi “Şampiyonluk inancı ile geldik, inandığımız doğruları yapacağız” derken kendisini dinleyenlerden bir talebi var mıydı bilinmez ama dünkü oyunla söylediğinin çok daha farklı bir yerinde olduğu kesin. Belözoğlu, F.Bahçe misyonunu bilen, iyi oynayarak, hep kazanmaya ve şampiyonluklara kodlanmış bir takımı sahaya sürme hesabı içinde. Ligin en zengin futbolcu kadrosu ile uzak ara şampiyonluk adayı F.Bahçe’nin genlerini çözemeyen Erol Bulut ile Kadıköy’de kaybedilen onca puandan sonra Emre şimdi 5 dakikada gerçek F.Bahçe’yi yaratsın isteniyor. Dolmuşa binmeyelim, son haftalardaki kıpırdanmaya ‘Emre farkı’ demeyelim. Olmuyor, oyuncularının potansiyelini ki ne kadar olduğu tartışır performansa dönüştürmek için bütün çabaları sonuç vermiyor.

ALANYA ÇOK DAHA YAKINDI

3 topu direkten dönen, 6 metreden inanılmaz goller kaçıran, özellikle F.Bahçe’nin 10 kişi kalmasıyla oyunu domine eden Alanya galibiyete çok daha yakın taraftı. Çağdaş Atan maç öncesi “Mesut’un varlığını F.Bahçe’nin zafiyetine çevireceğiz” söylemini orta sahadaki farklı oyun varyasyonlarını uygulayarak gerçekleştirdi. Topa hükmetmeyi seven iki takımın mücadelesinde gol pozisyonları çoktu. Çünkü iki tarafın savunma hataları anlatılır gibi değil. Dün Pelkas, Mert, Mesut başta olmak üzere F.Bahçe’nin yavaş, rakibe zaman kazandıran oyun anlayışı ile sonuç alması mümkün değildi.

MESUT 4'TE 1'İNDE BİLE DEĞİL

Futbol goldür. Rakip alana 7 oyuncu ile geldiği anlarda pozisyon üretememek F.Bahçe’nin sıkıntısıdır. Alanya orta sahayı hızlı, az adamla diklemesine geçme planı yaparken F.Bahçe çok adamla, çok pasla ama yavaş gol noktasına gitmeyi denedi. F.Bahçe, Efecan ve Davidson’a sahasında geniş alanlar vermenin bedelini Gökhan’ın kırmızı kartıyla ödedi. Aylar sonra sahaya dönen Mesut potansiyelinin 4’te 1’ini bile gösteremedi. Alanya’nın topa sahip olma isteği ve hızlı oyun anlayışı F.Bahçe kalesinde her zaman tehdit oldu.

KRİTİK HAFTADA 2 PUAN GİTTİ

Geldiği günden bu yana 13 puan toplayan Emre’nin takımı dün 2 puanı çok kritik haftada kaybetti. Bu kadro bir yerde Emre’nin oluşturduğu kadro. Oynayanlar patron, zenginler kulübü. İsimleri büyük, transfer bedelleri yüksek. Her biri ayrı telden çalan bu kadroya F.Bahçe misyonu yüklemek Emre’yi de aşar. Liderin 5 puan gerisine düşen ve yarışta yara alan F.Bahçe iptal edilen penaltıda kural hatasını gündeme getirerek hedeften kurtulmak istiyor.