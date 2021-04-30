Son Dakika: Süper Lig'de zirvede işler değişti! Şampiyonluk puanı...
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalması şampiyonluk yarışında hesapları değiştirdi. İşte lider Beşiktaş'a mutlu son için yetecek puan...
Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın perdesi Fenerbahçe'nin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçla kapandı. Sarı lacivertli ekibin, rakiplerinin kazandığı haftada 1 puanla yetinmesi zirvede işleri değiştirdi.
Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 73 puanda kaldı ve lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 5'e yükseldi. Öte yandan Galatasaray'ın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenmesiyle sarı kırmızılı ekiple arasındaki puan farkı 1'e indi.
Süper Lig'de bitime 4 hafta kala 78 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, 4 maçta 7 puan topladığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
1- Beşiktaş 78 puan
2- Fenerbahçe 73 puan
3- Galatasaray 72 puan
SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR
Beşiktaş: Atakaş Hatayspor, Galatasaray (D), Fatih Karagümrük ve Göztepe (D)
Fenerbahçe: BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü (D), Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor (D)
Galatasaray: Gençlerbiriği (D), Beşiktaş, Yukatel Denizlispor (D), Yeni Malatyaspor