Son dakika: Alanyaspor - Fenerbahçe maçında penaltı tartışması! IFAB'ın kural kitabı ne diyor?

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının 28. dakikasında Valencia'nın Caulker tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi. Devamında VAR incelemesinde Mesut Özil'in pas verdiği anda Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal oldu.

AHMET ÇAKAR: BEN DEMİYORUM KURAL ÖYLE

Penaltının iptal edilmesiyle ilgili eski futbol yorumcusu, eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, yaptığı paylaşımda; "FIFA kurallarına göre ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlenip topa vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa ofsayt ihlali gerçekleşmez, penaltı verilir, der. Ben değil FIFA oyun kuralları söylüyor. Alanya-F.Bahçe maçında hakemler ağır bir kural hatası yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

MURAT FEVZİ TANIRLI: KURALDA BELİRTİLEN DURUM BU POZİSYONLA İLGİLİ DEĞİL

Hürriyet Gazetesi yazarı Murat Fevzi Tanırlı, tartışmalı pozisyon ve IFAB kuralıyla ilgili şu yorumu yaptı:

Kuralda belirtilen durum Valencia'nın pozisyonu ile ilgili değil. Çünkü burada top, direkt olarak aktif alana doğru yönlendiriliyor ve o topu kazanmaya doğru iki oyuncudan hareketlenme var. Eğer ofsayt pozisyonu oluşmadan, topun atıldığı aktif alanda olmayan, ceza alanının başka bir yerinde bir faul olsaydı kural kitabındaki tanımlamaya uygun olurdu.

Kural hatası olması için verilen kararla alakasız oyunu başlatmış olması gerekir. Ofsayt verildi ama hakem atışıyla başlatıldı gibi. Pozisyon başlamamış ve orta gönderilmemiş olsa, Valencia pasif ofsaytta olsa ve faul yapılsa penaltı verilirdi.

IFAB KURALI NE DİYOR?

-Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır.

-Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...