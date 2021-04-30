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Futbol
Haber Giriş: 30.04.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

Tümer Metin canlı yayında anlattı! "Emre 'yapma' diye isyan etti ama..."

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TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak şampiyonluk yara aldığı geceye dair değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçeli eski futbolcu ve TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, sarı lacivertli ekibin Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik bir kayıp yaşadığı maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanda 1 puan almadığını, aksine 2 puan kaybettiğini düşündüğünü ifade eden Tümer Metin ayrıca Emre Belözoğlu'nun maçın kırılma anında ettiği isyanı paylaştı.

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TÜMER METİN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE

"Dakika 43, Alanya deplasmanındasınız, maç da 0-0, acaba dokunsam mı, dokunmasam mı diye Gökhan deneyimi, rakibin arkasından deparı atarken matematiğini yapmıştır. Emre Belözoğlu'nun "Yapma" diye bir isyanı var. Gökhan hamleyi yaptı. Osayi sizi kaleye götürebilir, 2. yarının başında Mesut'a 10 dakika verildi ama o değişikliği doğru buluyorum. İlk yarıda Mesut çok da sırıtmadı, adam kovaladı, çıkmakta yardımcı oldu.10 kişi kaldıktan sonra maçı gol yemeden bitirmek Fenerbahçe'nin artı hanesinden yazılabilir ama ligin boyu azalmışken 2 puan kayıp."

Tümer Metin canlı yayında anlattı Emre yapma diye isyan etti ama...

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