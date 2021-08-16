Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan iddialı sözler! "Bu takım çok can yakacak"

Kıran kırana geçen müsabakayı sarı lacivertliler Mesut Özil'in tek golüyle kazanırken maç sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuştu.

Kolay lokma olmadıklarını gösterdiklerini ve ligde çok can yakabileceklerini söyleyen Sancak, "Bugün çok rahat yenebilirdik ama şans da lazımdı. Top şansı, hakem şansı ama olmadı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Kolay lokma olmadığımızı herkese gösterdik. İyi bir takım kurduk, adaptasyonu çabuk sağlarsak bu takım çok can yakar." dedi.