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Acun Ilıcalı konseyde açıkladı: Ada'yı karıştırdık

#Acun Ilıcalı#Survivor#Hull City
Acun Ilıcalı konseyde açıkladı: Adayı karıştırdık

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin yeni patronu olan Acun Ilıcalı, Survivor konseyinde yaptığı açıklamada, son iki haftadaki aldıkları sonuçlarla Ada'yı karıştırdıklarını söyledi.

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İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, kulübüyle harika bir başlangıç yaparak üstü üste iki galibiyet yaşadı.

Ilıcalı'nın takımı satın almasının ardından ilk maçına Blackburn Rovers karşısında çıkan Hull City, sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

LİG İKİNCİSİNİ DEVİRDİLER

Bir sonraki haftada ise Premier Lig'in en güçlü adaylarından olan Bournemouth'u deplasmanda Ryan Longman'ın golüyle 1-0 mağlup eden Ilıcalı'nın City'si 2 haftada 6 puan topladı.

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Ilıcalı sonrası takım 2 haftada 6 puan toplayarak Ada'da hakkında söz ettirirken City'nin performansı Survivor'da da konuşuldu.

Survivor yarışmacılarından Atakan Arslan, Acun Ilıcalı'ya Hull City'nin son maçını sordu.

"ADA'YI KARIŞTIRDIK"

Çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ve performanslarıyla Ada'yı karıştırdıklarını söyleyen Ilıcalı, "Hull City ile ilk 2 maçı da kazandık. Lig ikincisi deplasmanda yendik. Ada'yı karıştırdık. İnşallah devam eder." şeklinde yanıt verdi.

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Bournemouth galibiyetiyle 29 puana yükselen Hull City, 19. sırada yer alıyor.

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