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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaraylı yıldız Ryan Babel'i istiyor

#Transfer#Ryan Babel#Hull City
Acun Ilıcalının sahibi olduğu Hull City, Galatasaraylı yıldız Ryan Babeli istiyor

Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i büyük ölçüde kadrosuna katan Hull City, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Ryan Babel'i transfer etmek için girişimlere başladı.

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Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City, transferde art arda hamleler yaparken ilk olarak Fenerbahçe'den Allahyar'ın transferini bitirdi.

İranlı golcünün transferi için sarı lacivertli takımla 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan İngiliz ekibi, Fenerbahçe'den Zajc ve Karagümrük'ün 29 yaşındaki Sırp forveti Aleksandar Pesic için de girişimde bulundu.

HEDEF BU KEZ BABEL

Pesic ve Miha Zajc transferini henüz neticelendiremeyen Hull City, bu kez hedefini Galatasaraylı yıldız Ryan Babel'e çevirdi.

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İngiliz basınından Hull Live'da yer alan habere göre, hücum hattını güçlendirmek isteyen Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ryan Babel ile ilgileniyor.

Haberde, Hull City'nin, transfer dönemi kapanmadan önce pazartesi günü Babel için bir hamle yapabileceği aktarıldı.

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G.SARAY GÖNDERMEK İSTİYOR

Kadrosunu gençleştirmek ve yüksek ücretli yabancılardan kurtulmak isteyen sarı kırmızılılar, yabancı kontenjanında yer açmak adına Babel'le yollarını ayırmak istiyor.

Bu sezon sarı kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlanan 35 yaşındaki kanat oyuncusu, çoğu sonradan olmak üzere toplamda 26 maçta görev aldı.

ESKİ GÜNLERİNİ ARATIYOR

Bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yapan Babel, geçmişteki performansının bir hayli uzağında kaldı.

Galatasaray'a 2020 yılında Ajax'tan transfer olan Babel'in sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

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