Son Dakika: Acun Ilıcalı son noktaya getirdi, Fenerbahçe devreye girdi! Aleksandar Pesic'ten açıklama geldi...

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İngiltere Championship takımı Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı, Süper Lig’den ilk transferlerini yapmaya hazırlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

ZAJC OLMADI, ALLAHYAR TAMAM

Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Allahyar Sayyadmanesh'i isteyen İngiliz ekibi, Sloven oyuncunun transferinden vazgeçerken Allahyar konusunda önemli adımlar attı. Hull City ve Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferi için anlaşmaya vardı.

Edinilen bilgilere göre; Hull City, Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan yüzde 50 pay ödeyecek. Allahyar'ın vize belgelerini toplayıp İngiltere vizesi için başvuru yapacağı ifade edildi.

Diğer yandan Hull City'nin gündemindeki Alekandar Pesic konusunda da işler epey karıştı.

PESIC İÇİN FENERBAHÇE RESMEN DEVREDE

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Hull City'nin Fatih Karagümrük ile Aleksandar Pesic transferi için 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Fakat bu transfer için Fenerbahçe resmen devreye girdi. İşte detaylar...

Gol noktalarında sorunlar yaşayan ve yaz transfer döneminde transfer edilen Mergim Berisha'dan yeterli verim alamayan Fenerbahçe'nin, Aleksandar Pesic için Karagümrük'le masaya oturduğu ifade edildi. A Spor'un haberine göre; oyuncu ailevi nedenlerden ötürü İstanbul'da kalmak istiyor.

ARŞİV | FC Seoul günleriyle Aleksandar Pesic

PESIC'TEN HULL CITY AÇIKLAMASI: İSTANBUL'DA KALMAYA KARAR VERDİM

Transfer söylentilerine ilişkin kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Aleksandar Pesic, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti ve İstanbul'da kalmaya karar verdiğini söyledi.

Pesic, "İlgileri için Hull City ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim ancak ailemle yaptığım görüşmelerin ardından İstanbul'da kalmaya karar verdim." dedi.

PESİC KİMDİR?

1992 doğumlu forvet oyuncusu Aleksandar Pesic, profesyonel kariyerine Radnički Niš kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla OFI Crete, Sheriff Tiraspol, Jagodina, Toulouse, Atalanta, Crvena zvezda, Al-Ittihad, FC Seoul, Maccabi Tel Aviv, Fatih Karagümrük kulüplerinde oynadı.

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Transfermarkt verilerine göre; Pesic'in piyasa değeri 3 milyon euro...